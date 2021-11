Exnovia del doctor Rodrigo Marín: “Por algo me salí de ese circo”

Rebeca Bonilla y el doctor Rodrigo Marín jalaron si acaso tres meses. Instagram

Hace unos días el doctor Rodrigo Marín volvió a ser la comidilla de muchos en redes sociales, pues se puso a jugar el jueguito de las preguntas y sus seguidores aprovecharon para consultarle sobre su vida sentimental.

Al epidemiólogo le preguntaron si quería estar con la periodista Fabiola Herra de nuevo, luego de confirmarse que ya no estaba con la exreina de belleza nicaragüense Rebeca Bonilla, y él contestó: “Si ella quiere, sí”.

Al doc también le preguntaron, ¿y qué es una mujer interesante para el doctor Marín? Él etiquetó a la comunicadora y les recomendó a sus seguidores que le preguntaran a ella.

Rebeca Bonilla fue muy directa al responder. Instagram

Resulta que Rebeca Bonilla también hizo ese jueguito de preguntas y le consultaron que qué opinaba sobre las cosas que su exnovio estaba publicando sobre Fabiola y su respuesta sorprendió aún más.

“No sé de qué me hablan, igual si algún día sale algo a la luz créanme que no será nada que yo no sepa ya.

“Por algo me salí de ese circo, yo estoy con la mente en otro nivel, mi enfoque y prioridades están en otra dirección”.

Como que ese amor que el doctor aún le tiene a Fabiola fue parte del detonante para que Rebeca terminara con él semanas atrás.

Y por lo visto por más que el galán gritó a los cuatro vientos que desea volver con la expresentadora de Noticias Repretel, esto no fue suficiente para que ella lo volviera a perdonar. Así que el doc sigue solterito y a la orden.