Novia del doctor Rodrigo Marín se confiesa: “No soy una chavala metida”

El doctor Rodrigo Marín y su nueva novia, Rebeca Bonilla, tienen apenas unas semanas juntos.

La pareja del momento es sin duda alguna la del doctor Rodrigo Marín y su novia, Rebeca Bonilla, quienes no dejan de mostrar lo mucho que se quieren en sus redes sociales.

Los tórtolos han generado un burumbún desde que oficializaron su relación hace unos días, por lo que nos dimos a la tarea de buscar a este mujerón que ahora le roba los suspiros al exnovio de la periodista Fabiola Herra.

Rebeca nos contó que ella es tica de nacimiento, pero que al año de nacida se la llevaron a vivir a Nicaragua, donde estuvo durante 22 años con su familia.

Todos sus parientes, por parte de su padre, viven en el vecino país del norte, mientras que los de su mamá viven acá por eso se la pasa viajando entre ambos países. Ahora ella vive en Heredia, pero trabaja en Escazú.

Rebeca es muy hermosa, le encanta el ejercicio y su trabajo en el banco.

Ella fue Miss Teen Nicaragua y eso la llevó a participar en el Miss Teenager Universe en el 2013, concurso internacional que ganó y que le abrió las puertas como presentadora de televisión y embajadora de marcas en dicho país.

Conozca un poco más de esta joven, de 25 años, que hace feliz al doctorcito cubano, de 50 años.

– ¿Hace cuánto vive en el país?

Tengo tres años de vivir acá y vivo con mi mamá (en Heredia).

– ¿A qué se dedica?

Ahorita soy ejecutiva de negocios para el banco Promérica y también trabajo generando contenido para algunas marcas.

– ¿Allá en Nicaragua en qué programa de televisión trabajaba?

Era una revista matutina del canal Nica Visión. Pasé un año y dos meses trabajando como presentadora.

Rodrigo Marín y Fabiola Herra anduvieron varios meses juntos pero habrían terminado como en julio.

– ¿Le gustaría trabajar en la tele de acá?

Vieras que sí lo haría, me gustaría mucho, pero tendría que ser en mi tiempo libre porque no pienso sustituir mi trabajo formal.

– ¿Es cierto que usted fue la que le escribió al doctor Marín para conocerlo?

Vieras que yo soy bastante segura de lo que hago y creo que eso es mucho por la cultura nicaragüense, que somos muy directos y donde ponemos el ojo ahí vamos.

No fue nada planeado. No le puedo revelar información a profundidad ni nada de eso, no porque sea malo, sino porque nosotros dos ya tenemos un acuerdo de que necesitamos proteger la relación.

Pero, a pinceladas si le puedo decir que efectivamente lo vi en redes, capté su atención de una manera y salimos.

– ¿Ya lo conocía de antes?

Él no sabía de mí, pero yo sí sabía quien era él porque salía hablando de la pandemia, pero nunca lo seguí en redes ni nada.

En un momento vi fotos en las que salía con amistades y me dije: ‘¡mirá, quién está aquí!’ y ahí fue cuando me metí a su perfil y le escribí.

El doctor ahora luce más atlético y juvenil.

– ¿Hace cuánto fue eso?

Como dos meses ya.

– ¿Qué le atrae de él?

Siempre he dicho que tengo que estar con alguien que esté igual o mejor que yo, porque a mi corta edad he logrado mucho, por lo menos comparado con lo que se logra entre las personas de mi edad (25 años). Como trabajo, mi independencia es total, allá en Nicaragua vivía sola, tenía mi carro, me compré una casa tanto aquí como allá, entonces, iba a hacer rarísimo que alguien de mi edad esté en la misma línea que yo.

Yo siempre he apuntado a hombres mayores de 30 años, porque sé que son personas que están mejor posicionados en el mercado laboral y también son independientes.



— "Mis amigos están muy felices, me felicitan y todo al verme con él", Rebeca Bonilla

– Pero entonces, ¿qué le gustó de él?

Excelente profesional, posicionado en el mercado, llegar al puesto en el que él ha estado y con semejante responsabilidades es porque ha tenido una trayectoria y una preparación.

Más allá de eso, todo entra por los ojos y me gustó evidentemente.

– ¿Físicamente qué le gusta?

A primera vista, yo soy una persona que me fijo en los pómulos, me atrae mucho eso, porque eso define el rostro. Él tiene esa característica que tanto me atrae de los hombres, así como la barba.

Cuando lo conocí en persona noté su carisma y más me encantó.

Este viernes anterior salieron a cenar juntos y compartieron en sus redes sociales su felicidad.



— "Nosotros desde que nos vimos parecía que nos conociéramos de mil años atrás porque nos llevamos muy bien", Rebeca Bonilla

– ¿No le importó que él recién venía terminando una relación?

Honestamente no sabía quién era su expareja, no sabía por lo que venía pasando, ni nada. Yo solo sé que él estaba soltero cuando me acerqué y lo conocí.

Tengo tres años de estar aquí y con costo conozco a algunas figuras públicas que sigo como Karina Ramos o Keyla Sánchez, pero yo no sabía absolutamente nada sobre quién era su expareja. Para mí eso es como una ventaja competitiva porque ni tengo culpa, ni soy una chavala metida. Obviamente, ahora sí sé del tema porque todo el mundo me ha dicho, pero yo ni sabía su nombre.

– ¿Cómo la ha conquistado Rodrigo?

Con su carisma, el hecho de que se apunte conmigo. Hacer cosas divertidas como bromear o bailar, nos molestamos mucho.

– ¿Se ven todos los días?

Todo es muy natural, nada es forzado ni planeado y nos vemos muy seguido. Cuando estamos juntos él me cocina o yo le cocino, bailamos y tomamos vino juntos.

A inicios de setiembre ya empezaron a hacer evidente su amorío.

– ¿No le molesta la diferencia de edades?

No, esos son estereotipos sociales. Al final son solo números. En la vida no hay un manual para el tema de relaciones, si existiera todos tuviéramos éxito con nuestras parejas, al final todo es química y que haya un punto de equilibrio entre la química, la mentalidad, la madurez y el estilo de vida.