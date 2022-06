Exnovias de Mauricio Astorga están incómodas por su nueva relación

Mauricio Astorga y Katherine Campos se ven muy felices juntos. Instagram.

Nos contaron por ahí que un par de exnovias del actor Mauricio Astorga están un poco incómodas por la relación que tiene él con la modelo Katherine Campos.

Más allá de los celos o sensaciones que pueda generarle a cualquiera ver a una expareja con otra persona, resulta que dos mujeres, actrices, que anduvieron con el intérprete de Morgan, están que se las lleva quien las trajo, pues cuando Astorga anduvo con ellas siempre fue “de a callado”.

Al parecer, Mau les decía que no le gustaba ventilar sus amoríos para evitar problemas con su exesposa y mamá de su única hija.

Sin embargo, desde que se dio a conocer que es novio de Campos, la cosa cambió, ya que en varias ocasiones ha subido fotos a sus redes sociales o ha compartido lo que siente por su nuevo su amor.

Mauricio Astorga y Katherine Campos se ven muy enamorados. Instagram.

En esas mismas publicaciones, los mensajes de ambos están totalmente embarrados de miel.

“¡Cómo te amo!”, escribió ella en su último post en Instagram. “Te amo, gracias por tanto amor y felicidad”, le respondió él.

Si bien de momento, no tenemos autorización para decir quiénes son esas ex, no sería nada raro que pronto ellas mismas tiren algún filazo porque cuando una mujer está herida, no hay nada que la detenga...

Enamorado

En abril de este año, les contamos que el actor Mauricio Astorga andaba con la joven bailarina que salía en El Chinamo y días después, en el programa De Boca en Boca, confirmó que está enamoradísimo de ella.

El creador de personajes como “Morgan” o “Armando la plancheta” contó que tiene algunos meses saliendo con Katherine Campos y que se siente muy feliz a su lado.

“Es una mujer maravillosa, estoy feliz de poder compartir con ella. Tenemos una relación muy linda, muy sana y somos inmensamente felices”, dijo el puntarenense de 46 años

El productor de teatro y televisión no quiso dar mayores detalles de hace cuánto están juntos y cómo nació en el amor entre ellos, pero sí mencionó que no dudaría en volverse a casar si relación con la también modelo sigue así de bonita.

El creado de la serie “Los Vargas”, de Teletica, se divorció en agosto de 2019 de la madre de su única hija, Valentina, de 16 años, y desde entonces no se le conocía pareja, pues siempre se ha caracterizado por estar metido en su trabajo, pero ya ven, siempre hay tiempo para el amor.

En la entrevista además dijo que le gusta ser todo un caballero con ella y que espera pasar mucho tiempo a su lado.

“Gracias por permitirme ser parte de tu vida, es una etapa muy linda la que estoy viviendo y espero que estemos juntos por muchos años más, para siempre”, le mandó a decir a su amada a través de la cámara.

Katherine, de 27 años, es veterinaria y madre de una pequeña de 2 años. Además, en octubre del año pasado formó parte del grupo de bailarinas del programa Con buena onda, la copia de A todo dar, que al final salió del aire al mes de estar en canal 8.