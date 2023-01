Expareja de Alonso Solís reveló que el año pasado pensó quitarse la vida

Desde que terminó su relación con el exfutbolista Alonso Solís, la entrenadora personal Debbie Soto ha estado algo alejada de las redes sociales y cuando publica algo es sobre sus rutinas de ejercicio y alimentación.

Alonso Solís y Debbie Soto. Instagram.

Con este inicio de año la guapa decidió abrir un poco más su corazón con sus seguidores y contó que el 2022 le “enseñó tanto” que la hizo cambiar su vida y forma de pensar.

Ella confesó que ahora tiene una relación más cercana con Dios y que dejó de ser la persona acelerada que solo quería “controlar su entorno, tener perfección en su vida, cuerpo, finanzas, trabajo” y que tuvo que soltar todo.

Amigo de esposa de Alonso Solís: “Como hombre me insulta saber que alguien como él nos representa”

Debbie hasta confesó que pasó por un proceso de depresión muy fuerte que la hizo pensar en acabar con su vida, pero que con la ayuda del de arriba, lo logró superar.

“Conocí a Dios de una forma distinta, cercana y real y su paz me llenó en las peores situaciones que atravesé este 2022, superé una depresión fuerte que me llevaba a querer no vivir más, pero ahora conozco el verdadero sentido de mi vida, lo encontré en Jesús y en su amor que me transformó”, escribió.

Debbie asegura que ahora cree “en los milagros y en lo profundo del amor real” y que espera que este 2023 venga cargado de cosas buenas para ella.

Debbie Soto ha mostrado el sofá en varias ocasiones. Instagram.

Cuando estuvo casada con el exjugador morado fue noticia a cada rato por los encontronazos con él. De hecho, en el 2019 ella lo denunció por agresión y él después aclaró que más bien él era el agredido.