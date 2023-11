Expareja de Bryan Ganoza está con el corazón en la mano al ver su bebé enfermito: “No puedo con tanto”

Youcenar Castro, no la está pasando nada bien. Instagram

Youcenar Castro Bravo, expareja del cantante nacional Bryan Ganoza, no la está pasando nada bien con la salud de su hijo menor, Bastian.

El pasado martes 21 de noviembre Castro dio a conocer que su pequeño está en condición crítica, en el hospital de Niños, donde en algunas fotografías compartidas por la joven se puede ver al menor conectado a un respirador artificial y con suero intravenoso.

“Mi amor, me duele el alma dejarte así, no puedo estar más acá porque yo estoy enferma, no puedo con tanto”, escribió en sus historias de Instagram, acompañado de una foto del pequeño quien se ve en una camita.

La expareja de Ganoza y madre de sus dos hijos cuando dio a conocer que Bastian estaba internado en el hospital de niños, ella contó que su pequeña Colette de cuatro años también estaba enfermita de salud; sin embargo agregó que estaba en la casa.

Bastian está internado en el hospital de niños.

A Yourcenar Castro, todo se le ha hecho más complicado pues ella también está enferma, por lo que ahora las visitas al hospital para ver a Bastian más restringidas y esa es una de las cosas que a cualquier madre le parte el corazón.