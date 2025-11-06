Exparticipante de Big Brother muere tras caer del sétimo piso de lujoso hotel en Londres

El británico Ben Duncan, quien participó en el 2010 en la edición inglesa de Big Brother, falleció el pasado 30 de octubre luego de caer desde el séptimo piso de un lujoso hotel en Londres, Inglaterra.

El hombre, de 45 años, fue declarado muerto en el lugar. Su fallecimiento fue confirmado días después por sus representantes, según informaron varios medios internacionales.

“Su muerte es inesperada, pero no sospechosa”, señalaron los representantes del exparticipante del popular reality show.

Ben Duncan murió tras caer de un sétimo piso de un lujoso hotel en Londres.

Cayó desde la azotea del Trafalgar St. James

De acuerdo con reportes de la prensa británica, Duncan cayó desde la azotea del hotel Trafalgar St. James, ubicado en la exclusiva zona de Westminster, en la capital inglesa.

La Policía Metropolitana de Londres informó al Daily Mail que el día del incidente recibieron el aviso cerca de las 11 de la noche sobre un hombre que caminaba en lo más alto del edificio.

Cuando los oficiales llegaron, el sujeto ya había caído desde gran altura, por lo que fue declarado muerto en el sitio.

Según la prensa británica los príncipes William y Kate fueron compañeros de universidad de Ben Duncan.

Cercano a los príncipes William y Kate

Aunque Ben Duncan no era una figura mediática constante tras su paso por la televisión, el medio Us Weekly reveló que el exconcursante formó parte del círculo social de los príncipes William y Kate Middleton durante sus años universitarios.