Exparticipante de Combate pasó la vergüenza de su vida en un aeropuerto por sus juguetes sexuales

Jacki Segura, La Ponky exparticipante de Combate (Instagram)

La exparticipante de Combate, Jackeline Segura, La Ponky, pasó la vergüenza de su vida tras ser registrada en el aeropuerto con sus juguetes sexuales.

La creadora de contenido adulto contó con mucha vergüenza en su Instagram el incómodo momento cuando se preparaba para viajar a México.

“Ayer pasé un poquito de pena en el aeropuerto porque yo siempre, como persona profesional creadora de contenido, ando a mis bebés favoritos (juguetes sexuales) y me revisaron la maleta. Yo supongo que estos guardas están acostumbrados a ver peores cosas, yo nada más vi cuando él lo agarró así con toda la manota y yo me cag... de risa... No pasó nada, pero sí pasé un poco de pena”, contó en sus historias.

LEA MÁS: Exparticipante de Combate, revela el montón de plata que ha hecho vendiendo contenido para adulto

La Ponky ya tiene más de cuatro años de generar contenido para adultos, de hecho, es una de las ticas que más dinero gana en plataformas como OnlyFans.