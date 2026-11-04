Exparticipante de Combate tica se despide de importante canal de televisión en Guatemala

Stephanie Soto, exparticipante de Combate Costa Rica, tiene seis años de hacer carrera en Guatemala. (redes/Instagram)

La costarricense Stephanie Soto, quien se dio a conocer en nuestro país por su participación en el programa Combate, de Repretel, sorprendió al anunciar que se despide de TV Azteca Guatemala, empresa en la que logró consolidar una importante etapa de su carrera como presentadora.

La tica compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para contar que llegó el momento de cerrar ese capítulo profesional y comenzar a buscar nuevos horizontes. Eso sí, dejó claro que todavía tiene mucho camino por recorrer frente a las cámaras.

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Stephanie Soto se va de TV Azteca Guatemala

Soto llegó a Guatemala hace seis años para competir en la versión guatemalteca de Combate, luego de terminado este programa, lo que comenzó para ella como una experiencia en un espacio de competencias terminó convirtiéndose en una oportunidad para construir una carrera en la televisión guatemalteca.

En su publicación, Stephanie recordó que hace tres años renunció a Combate Guatemala, pues sentía que era momento de crecer y, para su sorpresa, apenas dos días después ya estaba haciendo un casting en otro canal.

Stephanie Soto llegó a Combate Guatemala y terminó siendo presentadora de TV Azteca de ese país. (redes/Instagram)

Un mes más tarde comenzó en un proyecto deportivo, aunque confesó que nunca se había imaginado como presentadora de deportes y que tuvo que prepararse para asumir ese reto.

“Y aquí entre nos, chiquillos, en mi mente nunca pasó la idea de ser presentadora de deportes. Tiempo después se me presentó mi segundo proyecto: un programa de carros y motos. Nuevamente sin mucho conocimiento, me preparé, lo enfrenté y lo disfruté por un año y medio”, mencionó.

Ahora, tras todo ese recorrido, decidió despedirse de TV Azteca Guatemala, donde se ganó el cariño de sus televidentes.

“Hoy me despido del lugar que me dio las herramientas para ser la mujer que soy hoy. Del lugar donde quedan recuerdos, lágrimas, alegrías, arduo trabajo y muchas de mis locuras”, expresó.

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Stephanie aseguró que se marcha agradecida por todo lo vivido y por las oportunidades que recibió durante estos años y, sobre todo, que tiene la convicción de que Dios la acompaña.

“Segura de que sus planes siempre serán mejores y más perfectos que los míos, pero sobre todo, convencida de que ya es hora de pasar al siguiente nivel”, agregó.

Stephanie Soto se dio a conocer en Combate Guatemala y después pasó a ser presentadora en ese país.

También quiso dejar claro que su salida del canal no significa que vaya a alejarse de la televisión, pues todavía tiene nuevos proyectos por delante.

Y finalmente, agradeció a todas las personas que han acompañado su camino desde que llegó a Guatemala, hace seis años, con una maleta llena de sueños.

Por ahora, la presentadora no reveló cuál será su próximo destino profesional, pero sus palabras dejaron claro que está lista para asumir nuevos retos.