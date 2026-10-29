“La Peke” Quesada destapó una verdad de Combate que pocos imaginaban

“La Peke” Quesada reveló qué pasaba realmente con las peleas de Combate

Estefany Quesada, conocida como “la Peke”, soltó una confesión sobre lo que ocurría en Combate y que muchos seguidores del programa siempre se han preguntado: ¿las peleas entre los participantes eran reales o puro show?

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La exparticipante respondió a la consulta de un seguidor en TikTok y explicó que no todos los enfrentamientos eran iguales. Según contó, algunos sí eran auténticos, mientras que otros no eran tan reales como parecían ante las cámaras.

“Esa es una de las preguntas que más me hacen y les voy a contar. La verdad es que unos eran reales, otros no tanto”, empezó diciendo Quesada.

“La Peke” Quesada recordó la renuncia de Víctor de Paz y soltó una confesión

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“La Peke” recordó el pleito más real de Combate

La excombatiente explicó que había discusiones en las que sus compañeros realmente se enojaban, defendían con fuerza a sus respectivos equipos e incluso llegaban a tirar cosas.

Sin embargo, hubo un episodio que recordó como uno de los más auténticos: el día en que Víctor de Paz renunció a Combate en plena transmisión.

“El más real fue el de Víctor de Paz, que fue cuando renunció a Combate. Dijo: ‘No más, hasta aquí’, y yo me quedé pensando si era real o puro show, pero sí fue así”, relató.

La reacción de De Paz la hizo dudar en un primer momento, pues no sabía si se trataba de una situación preparada para el programa o si realmente había decidido irse.

También habló de los romances en Combate

Pero las peleas no fueron el único tema sobre el que Quesada habló. La exparticipante también se refirió a los romances que se mostraban durante el programa y confesó que algunos eran montados.

“No les voy a mentir, aquí se cuenta absolutamente todo, ustedes deben saberlo”, expresó la también creadora de contenido.

Con sus declaraciones, “la Peke” volvió a poner sobre la mesa una de las dudas que han acompañado a los seguidores de Combate: cuánto de lo que ocurría frente a las cámaras era espontáneo y cuánto formaba parte del espectáculo.