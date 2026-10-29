Dos periodistas de Teletica aseguran que las confunden por su gran parecido

Dos periodistas de Telenoticias aseguran tener un gran parecido físico entre ellas, hasta el punto de que llegan a confundirlas en la calle.

Se trata de las reporteras Mónica Matarrita y Valeria Martínez, quienes trabajan en Teletica desde 2025.

Mónica Matarrita y Valeria Martínez dicen que las confunden por su gran parecido. (Instagram/Instagram)

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“Estas dos princesas se parecen mucho”

Fue Matarrita la que contó la curiosidad que la une a su colega, con quien comparte redacción desde setiembre del año pasado.

“Estas dos princesas se parecen mucho y las confunden. ¿Quién es quién?”, afirmó Matarrita en Instagram junto con una fotografía que evidencia el gran parecido entre ellas.

Mónica compartió una segunda “prueba” que confirma que ambas comparten algunos rasgos físicos que confunden a la gente en la calle.

El parecido entre ellas es más evidente, ya que en las fotos que publicaron ambas visten y están maquilladas de forma muy similar.

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¿Se parecen Mónica Matarrita y Valeria Martínez? Juzgue usted. (Instagram/Instagram)

Compañeras desde 2025

Mónica trabaja en Teletica desde febrero de 2025. Ella es parte de la redacción de Telenoticias y destaca por la cobertura que ofrece sobre sucesos y temas judiciales.

Valeria, por su parte, entró al canal en junio de 2025 para integrar la redacción del programa Calle 7: Informativo; sin embargo, en setiembre de ese año, pasó a ser parte del equipo periodístico del noticiero de canal 7.

Ella es periodista de temas nacionales.

Pero no solo el parecido físico une a ambas comunicadoras; para las dos, trabajar en Teletica fue un sueño que se les hizo realidad.

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¿Encuentra usted algún parecido físico entre ambas periodistas?