Exparticipante de Combate ya es mamá y presenta a su bebé recién nacido

Combate fue uno de los programas más vistos en Repretel hace 10 años atrás.

Maribel Fallas, una de las competidoras más recordadas de Combate y líder del equipo azul antes de que el programa llegara a su final en el 2016, vive hoy uno de los momentos más especiales de su vida, pues ya es mamá.

La pezeteña, de 32 años, anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo, a quien llamó Evans Caleb, y compartió con sus seguidores la inmensa felicidad que la embarga desde que el pequeño llegó a este mundo, hace ya un mes.

“Primer mes. Un mes hace que llegaste a iluminar mi vida para siempre mi pequeño ángel”, escribió junto a una tierna publicación.

Maribel Fallas, exparticipante de Combate, ya es oficialmente mamá.

Aunque ahora su vida está llena de amor y sonrisas, Maribel no la tuvo fácil en los últimos años. Tras su paso por el espacio de Repretel y su participación en Combate Guatemala, atravesó momentos personales muy duros, de los que nos habló abiertamente en una entrevista tiempo atrás.

Hoy, esa etapa quedó atrás y la excombatiente inicia una nueva aventura, esta vez lejos de las competencias y los reflectores, pero llena de una felicidad que, según deja ver, le cambió la vida para siempre.