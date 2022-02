Exparticipante de Miss Costa Rica le ha dicho que no a Playboy varias veces

Catalina Freer es modelo y excandidata al Miss Costa Rica 2019. Foto: Twitter.

Catalina Freer, exparticipante de Miss Costa Rica, confesó que le ha tenido que decir que no varias veces a Playboy, que le insiste que quiere que pose desnuda en su famosa revista.

Cata, quien estuvo varios años viviendo en Miami, donde incluso participó en videos de reconocidos artistas, respondió a una pregunta de un seguidor en su Instagram, quien le consultó que si haría alguna sesión como Dios la trajo al mundo.

[ Modelo tica adorna con su belleza el nuevo video musical de los cantantes Alejandro Sanz y Nicky Jam ]

“Es una pregunta que me han hecho bastante y no, no me veo haciendo una sesión desnuda, me han ofrecido hacer Playboy varias veces, en diferentes ciudades y países y la verdad es que no, no es algo que me llame la atención”, respondió y agregó que fotos sexy sí, pero hasta ahí.

La guapa apareció en el 2019 en el video de Alejandro Sanz y Nicky Jam llamado “Back in the city” (De vuelta en la ciudad) y también compartió en varias ocasiones con figurones mundiales como Neymar.