Exparticipante de Nace una estrella estalla por situación que le viene pasando

El cantante César Fuentes estalló en redes sociales el jueves por una situación que le viene pasando y que ya no aguanta más.

“Esto no está bien”, dijo el artista, quien participó en el 2023 en el reality de canto de Teletica, Nace una estrella.

Ceśar Fuente participó en Nace una estrella en el 2023. Fotografía: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

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No llegó por culpa de la ruta 27

Según contó, ya son varias las ocasiones en que no llega a alguna presentación por culpa del caos vial que, para algunos, ya es algo insoportable.

Exactamente él enfrentó el problema en la ruta 27 –que comunica con Caldera– este jueves, cuando intentó llegar a esa zona del Pacífico desde Cartago.

Más de cuatro horas en carretera

“Una vez más esta asquerosa ruta (la 27) que colapsa con que se parquee un carro a la orilla de la calle no me dejó llegar al evento del jueves. Más de 4 horas y media de Cartago a Caldera. Es un martirio andar en la calle de verdad”, dijo el cantante.

César Fuentes alzó la voz porque las presas en las calles de Costa Rica ya son imposibles. Fotografía: Instagram César Fuentes. (Instagram/Instagram)

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El comentario lo puso en Instagram y por lo que dijo, ya son varias veces que le pasa lo mismo, por lo que es un asunto que se viene repitiendo.

Un problema que afecta a todos

La queja de César no es aislada, desde famositicos hasta desconocidos vienen externando desde hace un tiempo lo caótico e intransitable que están las calles de Costa Rica.

Hace unas semanas, por ejemplo, el presentador de Repretel, Rafa Pérez, tuvo que dejar su vehículo “botado” y pedir un servicio de transporte privado para llegar al canal a tiempo, ya que los accidentes y las presas lo tenían atrapado.

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