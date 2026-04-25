Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, anuncia decisión que marca un antes y un después en su vida

Yeris Lobo fue el ganador de Nace una estrella e su temporada de 2025. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El cantante Yeris Lobo, recordado por ganar la más reciente temporada de Nace una estrella, sorprendió a sus seguidores al revelar un cambio muy importante en su vida personal.

A través de sus redes sociales, el joven artista compartió un mensaje cargado de fe, en el que aseguró que decidió acercarse más a Dios y poner su camino en manos de Él.

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“Hoy quiero compartir algo muy profundo y real en mi vida. He decidido creer, confiar y caminar en los caminos de Dios”, escribió, dejando claro que no se trató de una decisión impulsiva, sino de un proceso que tocó su corazón.

Lobo también hizo una reflexión sobre su paso por el programa que lo catapultó a la fama, asegurando que su triunfo no fue solo producto del talento o el esfuerzo.

Yeris Lobo hizo un cambio importante en su vida personal

El joven guapileño, de 21 años, quién se ganó el cariño del público no solo por su espectacular voz sino por el testimonio de vida que tiene con sus padres, reconoció que dicho triunfo no solo dependió de él.

“También quiero reconocer algo que para mí es innegable: haber ganado ese programa no fue solo por talento o esfuerzo… fue obra de Dios”, expresó.

Yeris Lobo junto a su mamá Eunice Quirós con la que volvió a tener una buena relación después del programa. (redes/Cortesía)

Según el cantante, ahora entiende que cada paso que ha dado ha sido parte de un propósito mayor, por lo que decidió entregar su carrera y su vida a esa nueva etapa espiritual.

“Hoy decido entregarle todo: mi voz, mi historia, mis canciones y mi camino”, agregó.

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El artista aseguró que su intención es que, de ahora en adelante, cada presentación y cada canción reflejen ese mensaje de fe que hoy lo guía, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera y en su vida personal.