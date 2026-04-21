Exparticipante de Nace una estrella se desliga de su mánager, ¿hubo bronca?

Yeris Lobo aclaró que no existe ningún problema con su mánager. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El nombre de Yeris Lobo empezó a sonar fuerte luego de que se diera a conocer que, por el momento, no está trabajando directamente con su mánager, lo que hizo que más de uno se preguntara si hubo problemas detrás.

Sin embargo, el propio artista salió a aclarar el tema y bajarle el tono a cualquier especulación. Según le explicó a La Teja, no existe ninguna bronca ni conflicto, sino que se trata de una situación completamente personal.

“Todo está absolutamente en paz”, aseguró, dejando claro que la relación laboral se mantiene intacta.

La razón de este cambio temporal tiene que ver con un tema de salud de su mánager, quien actualmente necesita enfocarse en su recuperación. Por eso, mientras tanto, Yeris decidió asumir algunas responsabilidades, como el manejo de contrataciones.

El cantante también pidió respeto por la privacidad en este momento y evitó dar mayores detalles, ya que se trata de un asunto delicado.

El artista asumió temporalmente el manejo de sus contrataciones. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Tras su paso por Nace una estrella, ha seguido activo en eventos y presentaciones. En la foto los papás de Yeris Lobo. (Silvia Núñez/Silvia Núñez)

Después de salir de Nace una estrella, esto es lo que ha pasado en su vida

A un año de su paso por el reality de Canal 7, Yeris Lobo asegura que su vida dio un giro importante, especialmente en lo personal y profesional. El artista contó que no ha parado de trabajar, participando en eventos, presentaciones en distintas partes del país como San Carlos y actividades taurinas, lo que le ha permitido mantenerse activo y seguir creciendo en la música.

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Además, reveló que ya está enfocado en su carrera como cantante, trabajando en temas propios, con varias canciones en versión demo que espera lanzar próximamente, todas originales.

Pero más allá de lo profesional, Yeris destacó que uno de sus mayores logros ha sido poder ayudar a su familia, especialmente a su papá, quien es vendedor de pipas. Gracias a su esfuerzo, ha logrado mejorar la calidad de vida con cosas básicas que antes no tenían, como acceso a internet, televisión y equipo para que continúe con su negocio de venta de pipas.

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Incluso han podido compartir más tiempo juntos, con paseos dentro del país a lugares como Guanacaste y otras salidas sencillas, pero significativas para ambos. El cantante también confesó que sueña con llevar a su papá a viajar fuera de Costa Rica, específicamente a México, aunque reconoce que no ha sido fácil por temas personales.

Sobre su mamá, el panorama es más complicado. Contó que, tras salir del programa, ella fue diagnosticada con problemas de salud como epilepsia y una afección en el riñón. Aunque ha recibido tratamiento, la situación sigue siendo difícil, ya que, contó que ella no ha querido aceptar toda la ayuda que él le ha intentado brindar, además de enfrentar problemas de alcoholismo que vienen de tiempo atrás.

A pesar de todo, Yeris se mantiene enfocado en seguir creciendo, tanto en su carrera como en su vida personal, mientras enfrenta los retos que se le presenten fuera de los escenarios.