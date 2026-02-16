Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, está enamorado y lo confirmó con romántico detalle

El amor anda afinado para Yeris Lobo, el más reciente ganador de Nace una estrella, quien dejó claro que no solo anda triunfando en la música, sino también en el corazón.

El guapileño contó que está enamorado y le declaró su amor a la joven que le gusta de la forma que mejor sabe, cantándole una canción frente a todo su público.

Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella de Teletica, confesó que está enamorado. (Captura de video/Lilly Arce/Captura de video/Lilly Arce)

El artista compartió un video donde se le ve interpretando un tema bastante romántico mientras se acercaba a la mesa donde estaba la joven que lo flechó.

En medio de la canción y tras sacar un regalo para ella, se escucha decir: “¿quiere ser mi novia?" y ella, claramente emocionada y avergonzada, pues no se lo esperaba, le dice que sí.

“Ayer fue un día que voy a guardar para siempre en mi corazón. Por fin tuve el valor de cantarle y dedicarle una canción a la chica que se robó mi corazón”, escribió el cantante, visiblemente emocionado.

Yeris Lobo se le declaró a la chica que le gusta en uno de sus conciertos

El romántico momento ocurrió durante una de sus presentaciones el Día de San Valentín, fecha que desde ahora tendrá un significado muy especial para él y para su pareja, quien estaba visiblemente emocionada por el detalle.

“No fue solo una canción… fue todo lo que siento por ella convertido en palabras y melodía. Cada nota llevaba mis nervios, mi ilusión y mis ganas de decirle lo importante que es para mí“, contó el joven artista.

Yeris, de 20 años, confesó que tuvo que esperarse un tiempo para armarse de valor para hacer la gran pregunta.

“Fue un momento mágico, de esos que no se olvidan. Pase lo que pase, siempre recordaré el día en que me atreví a amar sin miedo.”, aseguró el artista.

Desde que ganó el concurso de canto de Teletica, Yeris se ha dedicado a hacer presentaciones privadas y siempre son un llenazo, pues el público lo quiere mucho y ya vimos que a partir de ahora tiene una seguidora muy especial que lo apoya y lo quiere aún más.