Exparticipante de Nace una estrella lanza canción y en el video presume su nueva e impresionante figura

La cantante Karen Box, quien participó en la pasada edición de Nace una estrella, cierra el año de la mejor manera con el lanzamiento de su primera canción original, en cuyo video presume su nueva e impresionante figura.

“Tú” es el nombre de la pieza que Box estrenó este lunes 22 de diciembre. A ritmo de cumbia, la canción aborda un tema muy común en las relaciones: las mentiras en el amor.

Karen Box presume su nueva figura en el video musical de "Tú", su primera canción original. Fotografía: Captura YouTube. (Captura/Captura)

Canta, baila y actúa en el video

Además de cantar y bailar, en el videoclip Karen muestra sus dotes actorales, acompañada por el hombre que interpreta a su pareja sentimental.

“Es mi primera canción original y es una pieza tropical, alegre en el ritmo, pero que habla de las mentiras”, dijo Karen a La Teja a inicios de noviembre, cuando habló de su carrera musical tras su paso por el reality de canto de canal 7.

Disponible en YouTube

La canción ya está disponible en YouTube, en el canal de Kailin Garibaldi, nombre artístico de la sancarleña, vecina de Heredia.

En esta nueva producción, Karen conserva el talento que la llevó hasta el cuarto lugar de Nace una estrella 2025, edición que ganó Yeris Lobo en la categoría de adultos.

Karen Box luce hermosísima en "Tú", su primera canción original. Fotografía: Captura YouTube. (Captura/Captura)

Un cambio físico que no pasa desapercibido

Lo que sí cambia notablemente es su imagen. Fue después del programa de Teletica que Karen se sometió a cinco cirugías estéticas que renovaron por completo su figura.

“Me hice cinco cirugías: una abdominoplastía, el corsé abdominal, lipo 360, lipo en mis axilas y la remodelación costal que implicó que me quebraran cuatro costillas para reducir la cintura ocho centímetros”, contó Karen a este medio en noviembre pasado.

Las cirugías se realizaron el 6 de agosto y los resultados son evidentes en el video musical de “Tú”, donde Karen luce más segura, sensual y radiante.

Karen Box durante la final de Nace una estrella 2025. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

