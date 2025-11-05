Exparticipante de Nace una estrella se hizo cinco cirugías estéticas y así luce: “Me siento feliz y divina”

La cantante Karen Box, cuarto lugar de la pasada edición de Nace una estrella (NUE), luce bastante cambiada respecto a como la conocimos cuando participó en el reality de canto de canal 7.

Cuatro meses después de finalizado el programa de Teletica, Kailin Garibaldi –ese es su nombre artístico– es físicamente otra, ya que se sometió a cinco cirugías estéticas que renovaron por completo su imagen.

Karen Box lucía así cuando participó en Nace una estrella entre abril y julio de este 2025. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía/Cortesía)

Operación fue hace tres meses

En conversación con La Teja, la oriunda de San Carlos, pero vecina de Heredia desde hace dos años y medio, contó que pasó por el quirófano el pasado 6 de agosto y casi tres meses después está totalmente recuperada.

Explicó que la oportunidad de moldear y arreglar algunas partes de su físico surgió de una propuesta que le hicieron en una clínica estética, a cambio de publicidad, tras su paso por NUE.

“Que quede muy claro que no toqué ni un cinco del premio que me gané, a parte de que no me alcanzaba. Fue todo a cambio de publicidad, de buscarle clientes a la clínica”, explicó Karen, quien ganó 1.000 dólares en el programa de canal 7.

Box detalló que en total le realizaron cinco cirugías, todas el 6 de agosto. Pasó en el quirófano seis horas.

“Me hice cinco cirugías: una abdominoplastía, el corsé abdominal, lipo 360, lipo en mis axilas y la remodelación costal que implicó que me quebraran cuatro costillas para reducir la cintura ocho centímetros”, destacó.

Karen Box fue el cuarto lugar de Nace una estrella 2025. En la fotografía ya se había removido el lunar en la ceja. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La cirugía más desafiante

De todos los procedimientos que le hicieron, aseguró, la remodelación costal fue la más desafiante debido a que implicó el desgaste de las dos últimas costillas de cada lado y posteriormente la fractura que, según dijo, una vez desgastado el hueso se parte con la mano.

“La recuperación en un principio fue difícil, principalmente con el tema de las costillas, porque al tercer día de la operación me dio una tos crónica y casi me muero del dolor cuando tosía. Igual, me dolía mucho si me reía. Tengo que dormir fajada, boca arriba o boca abajo. La recuperación total de esa cirugía dura cuatro meses”, explicó.

Karen aclaró que si bien la operaron el 6 de agosto, el 15 de ese mes ya estaba trabajando en presentaciones por el Día de la Madre, eso sí, con todos los cuidados prescritos por la médico que la operó.

“Siempre he querido verme delgadita, cinturita, pancita planita y como soy mamá de dos hijos, los músculos abdominales estaban totalmente estirados por los embarazos y definitivamente si me hacía una lipo iba a quedar con flacidez en el estómago, entonces había que abrir para tallar los músculos que eso se llama el corsé abdominal y cortar piel, botaron piel, me hicieron ombliguito nuevo, lipo en las axilas, y la remodelación costal que contempló la fractura de las cuatro costillas últimas que no cubren ningún órgano”, continuó.

Hace cerca de 10 años, ella se había sometido a una liposucción tras su primer embarazo y en esta oportunidad tenía que buscar un procedimiento distinto porque su piel estaba con mucha más flacidez.

Karen Box, exparticipante de Nace una estrella, luce así de hermosa a casi tres meses de sus operaciones estéticas. Fotografía: Cortesía Karen Box. (Cortesía Karen Box/Cortesía Karen Box)

Anhelaba verse bien

“Las mujeres siempre vivimos anhelando vernos bien. Hace 10 años me había hecho una lipo y eso fue después de mi hijo mayor y después de mi otro hijo me quería ver bien y más que yo soy la presencia de mi trabajo, la imagen, porque me tengo que ver bien en un escenario y obviamente siempre he anhelado arreglarme, pero para estas cosas se necesita dinero. Sí tenía un poco de miedo con el tema de la anestesia”, reconoció.

Con su nuevo físico, Karen se siente “toda bella y delgada”.

“Me siento feliz, divina. Veo mis videos en los escenarios y me veo superdelgada y superbella, con la autoestima a mil. Estoy muy feliz y no me arrepiento, más bien me arrepiento si no lo hubiera hecho. Son cirugías riesgosas, pero si no me arriesgo, no gano”, afirmó.

Como aún está en recuperación, Karen no sabe cómo quedaron sus medidas finales, aunque sí sabe que bajó unos cincos kilos de peso. Esta semana, Karen podrá reincorporarse al gimnasio y continuar sus ejercicios y actividad física.

Así responde a quienes la critican

Box también salió al paso de las críticas que le han hecho por su cambio de imagen y por cómo se ve ahora. A esa gente que anda hablando de ella también le envió un mensaje.

“Creo que en esta vida no se le queda bien a nadie. El que tiene el corazón negro expresa todo negro, pero como dicen, ‘a palabras necias, oídos sordos’; que sigan criticando. Pienso que eso viene de gente que no es feliz y que siente envidia. A mis hijos no les falta nada, no están pasando hambre, mi hijo mayor ya no duerme en el suelo porque primero lo primero, y yo tuve la oportunidad de ser bendecida con esto, porque no tengo los siete mil dólares que vale esa operación”, especificó.

Karen Box luce bellísima tras los cambios que hizo en su físico. Fotografía: Cortesía Karen Box. (Cortesía Karen Box/Cortesía Karen Box)

Este gran cambio físico en Karen Box se suma al que se hizo durante su participación en el programa de canal 7: la remoción de un gran lunar que tenía en una ceja y que fue retirado para hacerle estudios posteriores que, gracias a Dios, no salieron alterados.

