Nace una estrella: Karen Box se hizo un cambio que dio de qué hablar

Una de las participantes favoritas de Nace una estrella, Karen Box, anda en boca de la gente tras hacerse un arreglito estético.

Y es que en esta gala 6, la joven alajuelense llegó con una vendita en la frente, lugar donde tenía un lunar, el cual era su sello, así le contó a La Teja en una entrevista.

“Esto fue un cambio difícil, porque ya me lo habían propuesto antes de Semana Santa, pero había dicho que no, porque es algo con lo que siempre he vivido muchos años, este es mi sello y siempre lo he dicho”, comenzó diciendo.

Box agregó que recién tomó la decisión de quitarlo de su carita, y agregó que no fue por un tema de críticas, bullying o comentarios que le han hecho en redes sociales.

“Me lo hice por salud, la doctora Fumero fue la encargada de quitarlo y ahorita le están haciendo una biopsia; ya me lo iba a quitar independientemente de si era bueno o malo”, agregó.

La participante dijo que ella ya estaba viendo que el lunar era grande y abultado y ya no le estaba agradando.

“En algún momento hablé de un nuevo renacer en Karen y quise iniciar el cambio de todo lado”, detalló.

La morena contó que ahora ella se siente espectacular.

“Desde el momento en que la doctora Fumero me dio el espejo para verme, me sentí otra. Hasta mi familia me ha dicho que me cambió el rostro, y que me veo bella”, detalló.

Box contó que, desde que se hizo el cambio, una de las cosas particulares que le pasó fue que en una actividad una señora, que es su fan, le dijo que ya no iba a reconocerla porque siempre la buscaba por el lunar, pero ella le agregó que era la misma y que fijo la iba a reconocer por su voz.

Box en este momento anda el lunar quemado, pero para quitarlo del todo se tiene que someter a una cirugía, pero de momento no va a poder por las galas.

“Mientras tanto, tenemos que usar maquillaje, pero en el momento que haya chance me someteré al procedimiento de la cirugía”, confesó.