Karen Box canta con todo por sus hijos y está lista para brillar en Nace una estrella

Karen Box es una de las 12 participantes de la categoría de adultos de Nace una estrella. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía/Cortesía)

Separarse del papá de su hijo mayor impulsó a Karen Box a estrenarse en la música hace 10 años.

El talento para cantar lo tuvo de sobra siempre, pero su vida en Tilarán de Guanacaste la llevó sin los sobresaltos del medio artístico, hasta ese rompimiento.

Karen recuerda que esa vez llamó a su papá con urgencia porque necesitaba trabajo y la única opción que le dio el señor fue que regresara a San Carlos a animar karaokes.

Box es oriunda de esa parte de Alajuela, pero creció en la pampa por el trabajo de su mamá. Esa sacudida en su vida sentimental la trajo de nuevo a sus raíces y le terminó señalando la ruta para sacar adelante al único hijo que tenía para entonces.

Como animadora de karaokes aprovechaba algunas veces para cantar una que otra piecilla, dejando a la gente impresionada por su voz.

En ese entonces sufría con el pánico escénico, pero lo esquivó cantando sentada y detrás de una computadora. A los tres meses de trabajar en eso y cantar “a escondidas”, abrió los ojos a la gran oportunidad que tenía enfrente.

“Cuando yo cantaba y veía que a la gente le gustaba y me aplaudía, decía que más bien tenía que dedicarme a cantar y cobrar por cantar y ahí fue cuando inicié”, destacó sobre sus inicios en la música durante una entrevista con La Teja.

Karen Box junto a sus hijos Klayton y Baruk (en brazos). Fotografía: Cortesía Karen Box. (Cortesía/Cortesía)

Adiós al “miedo”

El miedo a plantarse en un escenario lo fue disipando con su talento y su carisma, y así fue brotando la Karen de personalidad extrovertida y alegre que debutará este domingo en el escenario de Nace una estrella.

Su popularidad como cantante se comenzó a esparcir por San Carlos, bajo el seudónimo de Kailin Garibaldi, su nombre artístico, y su sueño de vivir de la música se fue convirtiendo en realidad.

“Me considero una persona guerrera, luchadora, que ha salido adelante y que he sacado a mis hijos adelante gracias a la música. Estos 10 años en la música me han dado muchas experiencias y la posibilidad de vivir de eso, de tener logros y de mantener a mis hijos”, dijo.

Klayton y Baruk, sus hijos, la acompañarán este domingo en su estreno en el programa de canal 7, a las 7 de la noche, y nada la hace más feliz que tenerlos ahí entre el público. Ellos son su motor, su inspiración y su fuerza para hacerle frente a la dura competencia que se avecina. “Será especial tenerlos ahí. Ellos no pueden faltar”, dice sobre sus fans más importantes.

Karen Box tiene una gran influencia musical de su papá, Ronald Garibaldi, quien le ayudó a debutar como artista. Fotografía: Cortesía Karen Box. (Cortesía/Cortesía)

Así es como artista

Como artista, Karen afirma que es muy buena. La conclusión la saca de los mismos comentarios que le ha dicho la gente a lo largo de su trayectoria, los mismos que espera comenzar a recibir ahora que su talento quedará expuesto a nivel nacional.

“Mi personalidad también refleja mucho con lo artístico. Soy de esas personas alegres que involucran al público, tengo un repertorio superextenso, entonces calzo casi que en cualquier género y me puedo relacionar con cualquier público. Me considero una muy buena artista y alguien que puede dar más por el país”, comentó.

La oportunidad que le dieron en Teletica, al ficharla para Nace una estrella, la cataloga como una bendición y advierte que no la piensa desaprovechar por nada del mundo. “A darlo todo”, señaló antes de reconocer que esta temporada del concurso estará muy competitiva por la calidad de los participantes.

Celebra por todo lo alto esa oportunidad a pesar de que dudó muchísimo que se la fueran a dar, ya que el día que audicionó no llegó en sus mejores condiciones vocales debido a una gripe que le afectó la voz.

“Es la primera vez que intenté entrar al programa y asistí a la primera audición casi que por insistencia familiar y de amigos porque iba afónica, no me salía la voz. Cuando llegué dije que estaba ahí porque me habían mandado y sentí que me iban a devolver. Canté y Joaquín (Yglesias, tenor y jurado del programa) dijo cosas muy bonitas, pero jamás de los jamases me pasó por la mente que avanzaría a la segunda ronda de audiciones”, refirió.

En la segunda ronda, la voz no le falló y, el resto, es historia.

Acepta estar nerviosa

De cara a su debut en el programa, reconoció que siente nervios, pero ya quiere que llegue el gran día para su primera gran prueba de fuego. “Siento no sé ni qué, son demasiados nervios, cada vez que pienso que va a llegar el domingo siento aquella estaca en el estómago. Es un susto, pero mucha emoción y muchas ganas de pasar por eso y decir: ‘Lo logramos’. Creo que todos estamos así”, dijo la vecina de Heredia, de 32 años.

En cuanto a sus deberes y obligaciones de mamá durante el tiempo que esté en el programa, explicó que su mamita cuidará a sus dos hijos, un gesto que agradeció porque de lo contrario no hubiera podido participar en el programa y es algo que le da mucha paz porque sabe que sus pequeñitos están en buenas manos.

“Claramente estoy en el canal y la academia y estoy pensando en ellos, más que todo en el chiquitillo porque el grande comprende que yo ando con el tema del programa. Él llora (su hijo menor) y pide a la mamá y para mí eso es un dolor enorme, pero vale la pena el sacrificio porque todo esto es por ellos. Mi hijo mayor me comprende y apoya al 100 por ciento y mi bebé, sé que algún día me va entender”, finalizó.