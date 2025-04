Maribeth Rivas demostrará en Nace una estrella por qué con su voz pagó su carrera universitaria

Maribeth Rivas tiene 27 años y llegará a Nace una estrella a demostrar por qué logró pagar su carrera en la universidad con la música. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía/Cortesía)

En la sétima temporada de Nace una estrella habrá una participante que saldrá al escenario este domingo 6 de abril a demostrar por qué con su voz hizo realidad su sueño de convertirse en profesional.

Se llama Maribeth Rivas y aunque ahorita el nombre le puede resultar ajeno y hasta extraño, después del domingo, de fijo, no lo será más: la oriunda de Veracruz de Pital, en San Carlos, debutará con todo en un escenario en el que intentó estar en el 2021.

La historia de vida de Maribeth es tan increíble como su voz y su deseo de superarse solo se compara con el coraje que tuvo hace unos años para dejar San Carlos, “buscar vida” en Guanacaste, cantar en hoteles de esa provincia y con lo que ganaba, pagarse la universidad.

“He luchado mucho por mis sueños, a pesar de venir de un pueblo donde las oportunidades son limitadas”, fue una de las cosas que dijo sobre ella que mejor la definen después de conocer su historia.

“Tuve que migrar a Guanacaste para poder pagar una carrera universitaria, algo que pude hacer gracias a la música. Empecé cantando en hoteles de Guanacaste y me pagaban bastante bien y con eso me pagué la carrera. Solo ganaba para la universidad”, mencionó de lo que fue su vida entre el 2021 y el 2023.

Así pudo estudiar Administración de Empresas y, en diciembre pasado, se graduó en dos énfasis de esa carrera: banca y finanzas, y gerencia. Ahora le apuesta de nuevo a su voz, pero para ganar el programa de canal 7, otro de sus sueños.

“La expectativa es llegar a la final y ver a Maribeth cumplir su sueño, pero solo la oportunidad de estar ahí (en el reality de Teletica) es de gran orgullo porque además vengo a representar a San Carlos”, afirmó.

Maribeth Rivas (centro, pelo negro) se estrenó como cantante de una banda de rock a los 18 años. Fotografía: Cortesía Maribeth Rivas. (Cortesía/Cortesía)

Música que “sana”

Y es que la música ha tenido un papel aún más trascendental en la vida de Maribeth. Su talento por ese arte procede de su padre, un agricultor que ha sido mariachi toda la vida, quien sin saberlo, le dio a su hija la mejor herramienta para luchar con los miedos y la baja autoestima de la que siempre “padeció” en sus épocas de niña y adolescente.

“Soy una muchacha que ha sufrido muchos problemas de autoestima y de seguridad porque era muy tímida. En el único momento que me sentía segura, que explotaba y que podía ver a Maribeth más allá del físico y lo tímido era cuando cantaba. La música mostraba mi verdadero yo.

“En el escenario me podía sentir bonita, segura, extrovertida… de muchas maneras. Yo soy muy solitaria porque mis hermanos son mayores y se fueron muy rápido de la casa, entonces a través de la música hice amigos, expresé lo que era como persona y me mostré a mí misma sin importarme cómo me viera o lo que la gente me dijera. La música sacaba lo mejor de mí”, relató.

Maribeth Rivas reconoció que la música le ayudó a dejar muchos problemas de inseguridad y baja autoestina que tuvo de adolescente. Fotografía: Cortesía Maribeth Rivas. (Cortesía/Cortesía)

Esas razones explican por qué mantuvo su talento encerrado por años en su cuarto y esperó hasta los 18 para sacarlo a relucir en una presentación que se atrevió a hacer en un colegio de su natal San Carlos.

“La música fue lo que me ayudó a salir de esas inseguridades de adolescente, a dejar ese miedo de recibir burlas y bullying, ahora quiero hacer esto (estar en Nace una estrella) y mostrar que soy buena artista, me creo buena artista”, afirmó con gran seguridad.

Una cantante auténtica en San José

Artísticamente se define como una cantante muy auténtica que le gusta ponerle su “toque” a las piezas que interpreta.

“No me gusta imitar, no me gusta tratar de cantar como cierto artista, yo tomo la canción y la modifico a mi manera”, explicó.

Le salen bien tanto las rancheras, con las creció escuchando a su papá, como las de rock que cantó en la banda colegial que los llevó por muchos lugares de San Carlos cuando era estudiante. Eso habla mucho del repertorio con el que sorprenderá en el concurso de canto.

De hecho, ese viaje por el programa del canal del trencito la hizo migrar una vez más de San Carlos, pero ahora a San José. Ella está viviendo en la capital en un hotel que les asigna Teletica a los participantes que viven muy lejos de sus instalaciones, en Sabana Oeste.

Maribeth Rivas está muy agradecida con la oportunidad de estar en Nace una estrella. Fotografía: Cortesía Maribeth Rivas. (Cortesía/Cortesía)

“Es muy diferente (vivir en la capital). Primero fue un cambio supergrande porque el pueblo es tranquilo y uno conoce a todo el mundo, uno puede pedirle favores a todos, pero aquí es muy difícil; pero con 27 años tengo la madurez para saber que uno tiene que aprovechar las oportunidades. La semana pasada llegué a vivir formalmente y he estado conociendo. Me gusta mucho la ciudad, no me parece tan caótica porque ando a pie”.

Maribeth y 16 cantantes más –entre adultos y niños– son los protagonistas de Nace una estrella 2025, que se transmitirá todos los domingos, a partir de este, a las 7 de la noche, por canal 7.

