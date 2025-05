Karen Box, de Nace una estrella, nos contó qué pasó con el hombre que abusó de ella

Karen Box cantó en esta quinta gala el tema "Al final" de Lilly Goodman. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Karen Box Ruiz abrió su corazón en la quinta gala de Nace una estrella y contó la ruda situación de abusos que sufrió cuando apenas era una adolescente.

La joven madre, de 32 años y vecina actualmente de Barva de Heredia, contó en la cápsula de su año memorable que había un hombre muy cercano a su familia que la abusaba sexualmente y al cual ella veía como un papá.

“Había un hombre que se hacía llamar amigo de la familia y me lleva a La Fortuna de San Carlos. Yo empiezo a trabajar en un hotel de mucama. Llegué a verlo como una figura paterna, incluso le decía papá. Pasado el tiempo él me dice a mi que él ya me ha dado mucho, que él ya me había dado tanto y que yo nunca le había dado nada, entonces me dice que hay otras formas de pagar y es así cuando él abusa de mí”.

“Él me golpeaba, me amarraba, hacía de mí lo que le daba la gana, porque era un hombre algo terrorífico, incluso me obligaba a tener relaciones con otros hombres y hasta con una mujer, incluso, prácticamente me vendía”, decía parte de su relato.

Karen conversó con La Teja al finalizar la gala de este domingo y nos contó qué pasó con esa persona y si lo volvió a ver.

Relató que esa dura experiencia de vida la enfrentó a los 12 años y que no fue hasta los 14 años que se pudo liberar de ese monstruo que le arruinó su juventud sin precisarnos cómo lo hizo.

En la primera gala Karex Box fue felicitada por Myriam Hernández por su gran interpretación. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Hoy puede hablar sin rencor de ese duro pasado luego de agarrarse de Dios, aunque no niega que muchas veces su fe se vio quebrantada.

“Pienso que es una lección de vida, o tal vez para llevar este testimonio, y que muchas mujeres se agarren de ello para salir de ese lugar tan oscuro y tan feo, porque sí, es un momento y una situación que uno no se lo desea ni a su peor enemigo, pero nada, solo Dios.

Yo sí viví resentida con Él (Dios), porque yo le decía que cómo Él va a permitir este dolor tan grande hacia una niña, porque yo tenía sólo 12 años cuando eso, pero ya después Él con el tiempo me enseñó y me abrió los ojos de que todo pasa por algo”, mencionó.

Karen Box cantando en la quinta gala de Nace una estrella

En esta quinta gala cantó el tema “Al final”, de la cantante cristiana Lilly Goodman, porque dice comprender que al final Dios siempre estuvo con ella y la enseñó a perdonar a ese hombre que tanto daño le causó.

“Sí, lo perdoné, no por él, por mí, para vivir en paz y tranquila”, recalcó.

Interpuso muchas denuncias

Muchos televidentes al escuchar su testimonio no pudieron evitar preguntarse qué pasó con ese hombre y si está pagando con cárcel dichas atrocidades.

Karen confesó que muchas veces lo denunció con la Policía, pero que la pasaba amenazando de muerte a ella y a su familia.

“Sí, lo denuncié muchas veces, pero él amenazaba a mis hermanos de muerte y yo iba y las quitaba inmediatamente.

“Sí, sí pasó muchas veces eso (denunciarlo), pero la verdad es que yo le voy a decir algo, el mejor justiciero de la vida es solamente nuestro Señor y él en algún momento todo lo va a llegar a pagar”, expresó.

Karen Box tiene dos hijos, uno de 13 años y otro de casi 2 añitos. (Cortesía/Cortesía)

Creo que me sentí muy bien, más liberada de lo que ya he estado, porque gracias a Dios a esa persona que me hizo tanto daño ya la perdoné, no por él, sino por mí“. — Karen Box, participante NUE

Aseguró que nunca más volvió a ver a ese hombre, por lo cual no sabe si aún sigue vivo y mucho menos si sigue haciendo esas “cochinadas con otras mujeres”.

“Espero no verlo nunca más”, expresó

Se reencontró con su verdadero papá

Karen, quien es de San Carlos, aprovechó nuestra entrevista para aclarar que el hombre que le dañó su inocencia no es su papá sino alguien al que ella veía como una figura paterna, pues no fue hasta sus 15 años que conoció a su verdadero padre.

“Él es los ojos de mi vida, ‘mi papito de mis ojos’ le digo yo, Ronald Garibaldi, es el amor de mi vida como padre y él jamás sería capaz de tocarme ni un pelo, entonces, para que quede claro, por favor, porque ahí están esos comentarios tan feos. Lo que pasa es que cuando yo conocí a ese hombre terrorífico, yo le decía papá, pero yo no conocía a mi papá cuando eso”, aclaró.

Karen Box contó que su papá Ronald Garibaldi fue la que la llevó a la música. (Cortesía/Cortesía)

Precisamente, es gracias a su padre que incursionó en la música, pues dice haber heredado el talento tanto de él como de su madre, de la cual asegura canta más lindo que ella.

Karen agregó que su pasado quedó atrás y que gracias a sus hijos Klayton, de 13 años, y Baruk, de casi dos añitos, es que sigue adelante y hoy se considera una mujer muy fuerte en espíritu, luchadora y valentía.