Exparticipante de Nace una estrella les pidió ayuda a seguidores para cumplir uno de sus sueños

Steven Campos fue el primer eliminado de Nace una estrella. (Cortesía)

El primer eliminado del programa Nace una estrella, Steven Campos, se mandó con todo y aprovechó para hacerle una petición muy especial a sus seguidores.

Por medio de su cuenta de TikTok, Campos compartió un video en el que contó a sus seguidores que ese 2023, ha topado con suerte y ha hecho varias cosas gracias a su talento.

“Pablo Alborán viene a Costa Rica, y quiero pedirles algo loco a todos ustedes, tal vez funcione y tal vez no, pero la verdad es que las oportunidades que se me han dado este año, han sido por intentar cosas, así que no pierdo nada”, dijo en el video.

El colocho contó que este año estuvo en Nace una estrella, protagonizó un musical en el Teatro Nacional e hizo su primer concierto como solista.

“Yo quiero ir a ver a Pablo Alborán y probablemente compre entradas. Esta comunidad de TikTok es tan grande que le ha abierto puertas a muchos artistas y oportunidades, así que no pierdo nada, quiero cumplir un sueño, quiero abrirle el concierto a Pablo Alborán, es mucho pedir, pero lo puedo intentar”, comentó.

El talentoso muchacho se refirió al cantante y a la producción, para ver si tiene el chance de abrir el concierto de este gran artista, fue por eso que terminó el video cantando una melodiosa canción.

LEA MÁS: A exparticipante de Nace una estrella le ofrecieron un montón de plata a cambio de algo bien atrevido

Recordemos que Pablo Alborán, se presentará el próximo 7 de diciembre a las 7:30 de la noche, en el Parque Viva, como parte de su tour La Cu4rta Hoja 2023.