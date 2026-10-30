Exparticipante de Nace una estrella mezclará sus dos grandes talentos en la audición para America's Got Talent

Vivian Juárez se prepara para dar un paso muy importante en su carrera artística: audicionar para el conocido programa estadounidense America’s Got Talent.

A ella se le recuerda por su exitoso paso en la temporada más reciente de Nace una estrella (NUE) que Teletica transmitió en 2025.

Vivian Juárez quiere fusionar sus talentos de cantante y pianista en la ambiciosa audición. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Fue finalista del espacio de canal 7 y una de las grandes favoritas del público, aunque no ganó el primer lugar. La joven, oriunda de Liberia, Guanacaste, busca conquistar a los encargados del programa internacional de talentos con su voz y una propuesta que mezclará el canto con el piano, según contó a La Teja.

La audición será virtual, el próximo viernes 6 de noviembre.

Quiere sorprender con su voz y el piano

Vivian dijo, en una entrevista con este medio, que se encuentra trabajando por su cuenta para preparar la presentación y definir a cuáles artistas interpretará. Luego se pulirá con la ayuda de algunos profesionales del canto.

Entre los artistas ticos a los que les tocaría el hombro con recomendaciones para su casting, mencionó a su profesor de canto Ismael, a sus exprofesores de Nace una estrella María Marta López y Luis Montalbert, y a algunos músicos de Guanacaste.

“Va muy bien (la preparación). Estoy intentando hacer una combinación de piano y canto y pensando en qué artistas podría interpretar. Estoy considerando música de Whitney Houston, Christina Aguilera, Mariah Carey y Céline Dion, artistas que siempre se lucen en el escenario con esas canciones tan bonitas”, dijo Juárez.

Vivian Juárez audicionará para el programa de NBC de Estados Unidos este viernes 6 de noviembre. (Facebook/Facebook)

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Explicó que desde su paso por el programa del canal del trencito varias personas le han recomendado unir ambas habilidades: la de cantante y la de pianista.

“Muchas personas me han dicho que en algún momento debería fusionar el canto y el piano. En Nace una Estrella siempre me decían que lo podía hacer, y así lo hice en la gala final. Hay gente que todavía me pide que haga más presentaciones con el piano y el canto entonces me gustaría aprovechar eso e incluirlo en esta audición”, mencionó.

Para pulir su presentación, Vivian practica diariamente y analiza cuáles canciones le permitirían mostrar mejor su capacidad vocal, que fue halagada en el programa de canal 7 por Myriam Hernández, jueza de esa producción.

“Practico como 40 minutos al día para refinar cada detalle. Estoy definiendo la canción, ya tengo como dos opciones concretas en las que puedo incluir muy bien el piano y que tal vez me ayuden a demostrar mi rango vocal”, explicó.

“Me gustó mucho ver tantos comentarios positivos”

La posibilidad de llegar a un escenario internacional tiene a Vivian emocionada. La joven también ha recibido mensajes de apoyo de personas que la siguieron durante el concurso nacional y de compañeros del colegio.

“Desde que publicamos el video en mis redes sociales, contando sobre esta audición, empecé a notar muchos comentarios de personas que siempre me han apoyado a lo largo del programa y después en mis presentaciones y futuros proyectos.

“Me gustó mucho ver tantos comentarios positivos que decían que mantuviera la frente en alto, que si no pasaba ya era una ganadora, que sí lo podía lograr y que, en manos de Dios, todo estaría bien.

Vivian Juárez llegará motivada con el reciente reconocimiento que obtuvo como cuadro de honor con un promedio de 98.66. (Facebook/Facebook)

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“Mis compañeros del colegio también me dijeron que iba a pasar (la audición). Tengo un compañero que me dice que probablemente sea la siguiente ganadora del programa, pero trato de no tener demasiadas expectativas y tomarlo como comentarios positivos”, destacó.

Así la ayudará su paso por NUE

La experiencia que adquirió en Nace una estrella es una de sus principales herramientas para afrontar este reto.

Según dijo, el programa nacional le permitió aprender a desenvolverse ante el público, mantener una buena actitud en el escenario y conocer técnicas vocales que antes no dominaba, lo que la hace presentarse más confiada en busca de un cupo en el programa.

Vivi explicó que si supera esta etapa virtual, podría recibir una invitación para continuar el proceso presencial en Los Ángeles, previsto para marzo de 2027. Sin embargo, la decisión dependerá de la respuesta que reciba de la producción.

“Es un orgullo completo poder representar a mi nación. Aunque no pasara a la etapa presencial, siento que solamente audicionar y conocer a algunas de las personas que forman parte del programa ya es un gran logro. También quisiera inspirar a otras personas a que se atrevan a hacer cosas que les llamen la atención, a llegar más lejos de donde están, alcanzar su máximo potencial y seguir luchando por sus sueños”, finalizó Juárez, emocionada.

Viviane Juárez Cubero participó en Nace una estrella 2025. (Cortesía/Cortesía)

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