¿Qué fue de la liberiana Viviane Juárez, ganadora del segundo lugar de Nace una estrella?

Viviane Juárez Cubero, exparticipante de Nace una estrella 2025, sigue produciendo nueva música. (Cortesía/Cortesía)

La liberiana Viviane Juárez, de apenas 13 años, conquistó el corazón del público al lograr el segundo lugar en Nace una Estrella, de Teletica, en julio de 2025. Desde entonces, su vida ha dado un giro lleno de música, aprendizaje y nuevos proyectos, y ella nos contó cómo ha sido este proceso.

“Yo creo que el programa influyó mucho en mi vida, porque mucha gente me felicitó por haber logrado el segundo lugar. Hubo quienes decían que yo debería haber ganado, pero estoy muy contenta con mi resultado y agradezco a todas las personas que me apoyaron”, relató la joven cantante.

LEA MÁS: Vivian Juárez no ganó Nace una estrella, pero se llevó algo que cualquier participante desearía

Tras un merecido descanso, Vivi retomó su pasión por la música y nos contó que ha estado grabando algunos covers y haciendo eventos para alegrar a la gente. Obviamente, sin dejar de lado sus estudios.

De hecho, este sábado estrenará, en su canal de YouTube, tres canciones que son parte de su nuevo repertorio, pues no quiere seguir solo cantando los temas que interpretó en el programa de canal 7.

Juan David Montero fue el ganador de Nace una estrella y Viviane Juárez quedó en segundo lugar. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Dedicación especial

Ella eligió grabar los temas “I have nothing” de Whitney Houston, “La nave del olvido”, de José José, y “Mi mayor venganza”, de la India.

Con el tema de la cantante estodounidense no solo quiere demostrar su crecimiento vocal sino también rendir un homenaje a su mamá, Karol Cubero.

“Whitney Houston es una de mis grandes inspiraciones y, además, es la canción favorita de mi mamá. Quise dedicarla también a ella”, dijo.

LEA MÁS: Participante de Nace una estrella recibió algo que jamás se había visto en el programa

La interpretación fue algo retadora, con muchos saltos vocales, pero Viviane asegura que todo lo aprendido en Nace una Estrella, desde respiración hasta las técnicas de interpretación, fueron claves para lograrla.

Más canciones

La joven liberiana contó que en su canal de YouTube será ahora su principal plataforma artística y que poco a poco le irá metiendo amor para que sus seguidores puedan ver toda su música.

Además de los covers, Viviane se está enfocando en crear canciones originales y espera lanzar su primer single este año.

“Ahora me dio por escribir material nuevo y estoy trabajando en eso”, adelanta, con la ilusión que caracteriza a esta joven promesa de la música costarricense.

Viviane Juárez participó en el concurso de Nace una estrella que terminó en julio. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A pesar de que ya pasó un tiempo desde la final, Viviane mantiene contacto con sus compañeros. Recientemente se reencontró con Maximiliano durante un paseo familiar, y aún recibe el cariño de la gente que la reconoce en la calle.

LEA MÁS: Papá de participante de Nace una estrella viaja casi 500 kilómetros los fines de semana para ver a su hija cantar en vivo

“Todavía hay gente que me reconoce y me dice: ‘Usted era la que cantaba’. Yo les respondo todas sus preguntas que me hacen”, dijo con gran simpatía.

Además, nos contó que con parte del premio que se ganó se compró una computadora, en la que practica su música, unos audífonos, ropa y útiles escolares.