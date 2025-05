Papá de participante de Nace una estrella viaja casi 500 kilómetros los fines de semana para ver a su hija cantar en vivo

Vivianne Juarez (de blanco), es de Liberia, y es una de las participantes de la sétima temporada de Nace una estrella. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Vivianne Juárez Cubero, de 12 años, logró el pasado domingo en la gala de Nace una estrella quedar en primer lugar en la tabla de puntuación, luego de cantar el tema “Perdóname”, de Camilo Sesto, de una forma excepcional.

Verla triunfar en el escenario de esa manera casi hace llorar de la alegría a sus padres, Jairo Juárez y Karol Cubero, quienes viajan cada fin de semana desde Liberia, Guanacaste, para verla en vivo desde el estudio Marco Picado. Entre Liberia y San José hay 212 kilómetros, por lo que el recorrido redondo es de 424 kilómetros.

Su papá es quizá el que más se ha sacrificado desde que su hija entró al concurso de Teletica, pues según nos contó, solo la ve un rato los sábados por la noche y el domingo durante la gala, pues una vez terminado el programa a él le toca devolverse solo para Liberia.

“Gracias a Dios la abuelita y la tía nos la cuidan aquí en San José durante la semana, mamá se viene los viernes, yo me vengo el sábado. Mamá tiene la bendición de que los lunes no trabaja, entonces ella se queda un día más, yo me voy apenas termina la gala porque el lunes ya tengo que estar en mi trabajo, pero esto es lo que hacemos nosotros los papás desde que inició el programa y le hemos dicho a Vivi: ‘Vivi, Dios guía tus pasos, nosotros te acompañamos’, y eso es lo que hacemos con mucho amor”, dijo don Jairo.

Jairo Juárez y Karol Cubero son los papás de Vivianne, participante de Nace una estrella, quienes viajan desde Liberia. (redes/Instagram)

El señor reconoció que prácticamente está contando los días para que termine el concurso porque su hija le hace mucha falta en la casa, aunque sabe que esta oportunidad que está viviendo la hace muy feliz a ella.

“Me hace mucha falta porque desde el día uno que nació estoy con ella a la par”, mencionó el señor Juárez, quien es el director de un colegio en Ciudad Blanca, en Liberia.

Gran empujón de ánimo

En esta sétima gala Vivianne obtuvo una calificación casi perfecta y uno de los que más gritaba entre el público era su papá.

“¡Bien, bien! Te lo dije", se escuchó decir luego de que los jueces del concurso le dieran tres 10.

La familia de Vivianne Juárez siempre llega bien identificada a cada gala de Nace una estrella. (redes/Instagram)

Don Jairo nos contó que dicha reacción fue porque minutos antes de que su hija saliera a cantar la fue a buscar al camerino para motivarla, porque su corazón de papá le decía que de seguro estaba bajoneada por las altas calificaciones que habían recibido sus otros compañeros.

“Ella siempre ha sido una niña con mucha determinación, muy segura; sin embargo, yo sabía que una de las calificaciones de uno de los chicos que fue muy alta la pudo haber desanimado un poquito y solamente fue Dios que me dijo: ‘vaya busque a su hija y dele unas palabras’, y la vi en una silla un poquito desanimada y me salió lo de papá y la agarré, la abracé y le dije: ‘hija, como la canción que cantaste la vez pasada ‘Creo en mí’, crea en usted. Que la calificación fue alta, no hay problema, vamos por esos nueve’, y así fue, recobró su sonrisa, recobró su confianza y lo dio todo”, contó.

Maximiliano Cruz fue el primero en salir eliminado en Nace una estrella en la categoría de niños. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Su papá además nos contó que a Vivi siempre le ha encantado cantar, tocar con la banda de la escuela y que aprendió a tocar piano por Zoom durante la pandemia a través de un curso que impartió la Universidad Nacional, por eso cuando les pidió que le llevaran a la audición de Nace una estrella no dudaron en apoyarla desde el primer momento a pesar de que sabían de todos los sacrificios que iban a tener como familia si la elegían.

Este domingo 1 de junio será la segunda eliminación en la categoría de niños. El primero en salir fue Maximiliano Cruz Artavia, de 11 años y de Alajuela.