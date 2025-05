Karen Box, participante de Nace una estrella, está a la espera del resultado de una biopsia

25/05/2025. Nace Una estrella. Gala #3. Estudio Marco Picado, San Jose. Solicitó: Ana Felicia Aguilar. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La participante de Nace una estrella, Karen Box, está a la espera de los resultados de una biopsia y también se someterá a una cirugía muy pronto, como parte de una decisión muy importante que tomó hace unos días.

La vecina de Barva, de Heredia, nos contó que desde que decidió quitarse el lunar que tenía en su frente, muy cerca de unas de sus cejas, la dermatóloga le recomendó que lo mejor era estudiarlo para determinar si se trataba de un tumor por su gran tamaño, algo que no se esperaba.

“Siempre me habían dicho: ‘revísatelo’, ‘haz algo con él’, no sé. Y yo: ‘¡ay, no!, no me pica, no me duele, no nada’, entonces yo nunca nada, pero ya estando aquí viéndome en cámaras, y estas cámaras captan todo, si se ve grande, y lo que quería era bajármelo un poquito nada más, pero ya al verme así (tapado) ya sí quiero quitármelo todo″, dijo.

De momento, lo que le hicieron fue rasparle el lunar para tomar una muestra y analizarla y, según los resultados, en los próximos días la operarán para quitárselo por completo, por eso es que anda una especie de curita desde hace dos galas.

Karen Box contó que desde niña sufrío por las críticas de sus compañeros de escuela por su lunar. (Cortesía/Cortesía)

“Yo me siento superbién, la verdad que es un cambio superdiferente. El procedimiento que la doctora me ha hecho por el momento es tomar una muestra del lunar, para una biopsia que todavía no ha llegado el resultado, porque eran diez días. La cirugía se hará luego, creo que en una fecha en que no hay programa, si todavía sigo en la competencia”, contó.

Karen aclaró que la decisión de quitarse su característico lunar fue por decisión propia y no por las críticas que ha recibido ahora que está más expuesta en las redes sociales al salir en televisión nacional.

Según contó, desde que estaba en la escuela recibía burlas de sus compañeritos por tener un lunar tan grande; sin embargo, aprendió a vivir con ello, por eso asegura que las críticas de ahora no le afectan a sus 32 años.

“Yo decidí quitármelo, no por lo que la gente diga, sino porque yo quiero, porque me veo bien, porque me gusta como me veo ahora (que lo anda tapado), porque nace una nueva cara y eso es lo que viene, así lo declaré. Todo ha sido muy positivo para mí y aquí seguimos. Yo recibo estas críticas desde que estoy en la escuela y es algo que no me molesta, no me afecta en lo absoluto. Ya la gente dice: ‘si se lo quitó es porque sí le afecta’, no, no me afecta, legalmente no me afecta, porque esto lo vivo desde la escuela”, mencionó.

Karen Box ahora anda el lunar cubierto mientras puedan operarla para quitar el lunar del todo. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

La sancarleña de nacimiento agregó que esta operación y su participación en Nace una estrella, gane o salga eliminada, significa un nuevo renacer en su carrera artística y por eso también hace unos días se cambió el color del cabello porque es parte de toda esta transformación.