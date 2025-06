Participante de Nace una estrella recibió algo que jamás se había visto en el programa

Vivian Juárez es vecina de Guanacaste. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Vivian Juárez vivió un momento sin precedentes en la gala 10 de Nace una Estrella, pues recibió, por primera vez, algo que ningún juez había otorgado hasta ahora en el concurso: nota perfecta (40 puntos) en sus dos presentaciones de este domingo.

“Me siento muy agradecida con Dios, porque él me dio esos 40 puntos. También agradezco a mis profes que me han dado técnicas que me van a ayudar a seguir mejorando en cada una de las galas. Me siento agradecida conmigo misma por tener esa confianza, pero como dijo el juez Marvin Araya, siempre trabajaré con humildad”, comentó.

Vivian Juárez no podía creer su calificación perfecta. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Vivian Juárez emocionó a los jueces. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ambas presentaciones de la pequeña guanacasteca fueron muy emotivas para el juez, quien en vivo le confesó que esperaba que Dios le diera vida para verla cantar cuando sea adulta.

“Ese comentario me emocionó mucho porque él sabe que puedo ser una buena cantante y eso me llena”, dijo.

Tras recibir la calificación perfecta, la talentosa se ha estado preparando muy bien y confesó que se va a pulir más para la gala 11.

“Lo que más practico es la interpretación porque María Martha (la profe) me hace unos cuantos arreglos, los perfecciono y hasta que ella me dice que está todo bien, yo me calmo”, detalló.

La Teja estuvo presente este domingo en el estudio Marco Picado y cada vez que Viví salía del escenario, se escuchaban los gritos de que ya era la ganadora del programa en la categoría de niños, por lo que le consultamos qué opinaba de eso.

“No hay nada escrito, solo Dios sabe el destino de cada uno de nosotros, yo solo estoy dando lo mejor en cada gala, y saber que si me eliminan tuve una muy buena experiencia”, detalló.

Aunque si llega a ganar, va a utilizar el dinero en su educación y cumplir el sueño de ir a un campamento en Washington (Estados Unidos) al que le gustaría asistir.

“Sería ahorrar lo ganado para ver si voy al campamento”, sostuvo.

La querida pequeña agradeció a la gente que la apoya y sigue enviando votos por su campo en Nace.

“La gente me dice que yo merezco una puntuación perfecta y mucho más, pues están encantados con mi talento”, concluyó.