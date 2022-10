Exparticipante de Nace una estrella: “No cualquiera sobrevive a lo que me pasó a mí”

Luis Delgado espera ayudar a otros a tener salud mental. Cortesía.

Poco a poco, sin apresurar nada y aprovechando todo el aprendizaje que le quedó luego de ser señalado públicamente durante más de un año, el cantante Luis Delgado, mejor conocido como Luis D, intenta volver a la normalidad.

Más allá de lamentarse porque perdió una gran oportunidad al tener que retirarse de Nace una estrella, en el 2021, tras la denuncia que había en su contra por una supuesta violación a una mujer, el joven agradece ser libre y que se haya probado su inocencia.

Al lado de su novia, la creadora de contenido Karla Avilés, el vocalista se hizo más fuerte y aguantó todos los juzgamientos que se hicieron en su contra y que quedaron en el pasado

-¿Cómo ha sido este mes luego de que lo absolvieran de las acusaciones en su contra?

He intentado reactivarme con trabajo, reorganizar todo lo que tenía pensado una vez que saliera de esto y ahora pensando en lo que viene para mí.

-Usted se alejó de las redes sociales durante más de un año, ¿qué tanta falta le hizo estar interactuando con la gente que lo seguía?

Bastante, no es que estuviera en mis planes dejar mi trabajo y lo que había construido en todo este tiempo, pero sabía que iba a volver para cumplir mi promesa.

-¿Ayudó estar lejos de las redes?

Claro, aprendí mucho sobre la salud mental, siento que la reforcé. Creo que puse nuevas metas, siempre pensando en cuando volviera.

-¿Volvió más fuerte?

Sí, regresé con una historia por contar y, definitivamente, lo voy a hacer por medio de mi música.

Luis D perdió la oportunidad pero no se lamenta por haber dejado Nace una estrella. Foto: Cortesía Luis Delgado para LT

-¿Qué recuerda de las semanas que estuvo en el programa?

Dos, la primera semana quedé en primer lugar y en la segunda ya estaba viendo cómo me acribillaban en redes sociales y no me fue tan bien. Para mí el programa dejó buenas experiencias y sentí mucho apoyo de la gente antes de que se diera lo que pasó.

-¿Se lamenta de que se le haya ido esa oportunidad?

Creo que no cualquiera sobrevive a este tipo de exposición tan fuerte, con toda la maldad del mundo, fue algo difícil de procesar, porque el programa era como un trampolín que me ponía a soñar, pero me enfoqué en lo que yo era más allá de lo que pensaran que hice.

-¿Cómo hizo para mantener esa tranquilidad?

Me aferré a la verdad. Sé la persona que soy y al tener la razón desde un inicio y saber que era una mentira, eso en lugar de sed de venganza, más bien me daba paz y ganas de demostrar que no era lo que la gente pensaba.

-¿Qué tiene en mente para su carrera?

Ahora que limpié mi nombre quiero, aparte de hacer música, tratar de buscar la forma de ayudar a las personas a tener una buena salud mental. Desde hace mucho he notado que mucha gente no tiene una salud mental adecuada, por eso digo que no cualquiera sobrevive a lo que me pasó a mí. Creo que es un tema que se podría tocar más.

-¿Tiene ya en mente la primera canción después de todo esto?

Sí, ya tengo una que otra maqueta, se vienen cositas como dice todo mundo. No me gusta fijar fechas porque apenas me estoy integrando a una red social que me expulsó, entonces todavía me queda adaptarme.

-¿Alguien de los que lo juzgó le pidió disculpas?

Sí, pero personas contadas con una mano y fueron miles de miles los que hablaron por hablar; algunas hasta se organizaron para hacerme daño y ahora para pedir disculpas no aparecen. Incluso, hubo páginas que se tenían que retractar y no lo han hecho.

-¿Qué le manda a decir a esa gente que juzga sin esperar a que se dé un veredicto?

No espero nada de ellos, pero les recomendaría tener autocontrol, podría pasarle a cualquier familiar de ellos o a ellos mismos. Ahora cualquier persona nos acusa de algo y la gente se lo cree sin saber a fondo.

-¿En la calle le decían algo?

Al inicio me decían de todo, no me daban ganas de salir, pero ya cuando se vio que soy inocente, algunos se han puesto a pedirme fotos o a saludarme.

-¿Qué papel jugó su novia en este proceso?

Yo siento que la verdadera víctima pública fue ella, porque la obligaron a desaparecerme, la juzgaron porque solo por el hecho de conocerme ya la veían como cómplice. Al menos yo pude darme un descanso de las redes sociales, pero a ella le tocó enfrentarse a ese mundo porque trabaja con eso.

Su novia Karla Avilés, fue un gran soporte para Luis D. Instagram.

-¿Qué sueña para su vida?

Expandirme a mí mismo, yo me veo como una empresa, entonces quiero explotar mis habilidades. Tengo hambre de superación, más que todo después de sentir que perdí un año y medio de mi vida.