Exparticipante de Tu cara me suena afirma que está en “huelga amorosa”

Sharon Abarca está en proceso de sanación de su corazoncito. Instagram. (Tomadas del Facebook de Sharon Abarca)

La cantante tica Sharon Abarca afirmó en sus redes sociales que su corazón está en “huelga amorosa”, por lo que está cerrado para todo el mundo.

La bella exparticipante de Tu cara me suena se puso a jugar la dinámica de los mensajes anónimos en Instagram y en uno de ellos, un fan, por supuesto anónimo, le dijo que se muere por ella y que quería invitarla a salir.

“¿Qué hacer para conocerte y salir con vos? Sos mi crush (amor platónico)”, le escribió la persona.

LEA MÁS: ¡A la cantante Sharon Abarca se le juntaron todos los males!

A lo que Sharon respondió: “Primero no ser anónimo, segundo, por ahora estoy en huelga amorosa, no estoy interesada en salir con nadie en este momento. Me estoy enfocando en mí y en mis proyectos”.

Luego, otra persona le consultó cómo estaba su corazón y ella respondió que está de maravilla y cada día se pone mejor.

LEA MÁS: Le desearon cosas feas y la ofendieron, pero Sharon Abarca agradece paso por Tu cara me suena

Recordemos que Sharon tuvo hace poco una relación con el mago Diego Vargas, la cual desconocíamos que terminó y pareciera que no terminó muy bien.

“Ninguna relación es tan perfecta como se ve en redes, no se engañen. Las personas que se fueron se tenían que ir y las que se quedaron así lo hicieron”, contestó cuando le preguntaron sobre su relación anterior.

Se nota que Sharon está en un proceso de sanación y por dicha ella entiende cuál es su momento y lo que debe hacer para estar mejor.