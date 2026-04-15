Exparticipantes de Nace una estrella revelan lo que pasó con su historia de amor que inició en Teletica

Los cantantes Alejandro Galarza y Verónica Quirós revelaron qué pasó con su historia de amor a casi un año de que Cupido los flechó en televisión.

El ramonense y la josefina se conocieron en el programa Nace una estrella, de Teletica, donde, entre ensayos y galas, nació su romance.

Alejandro Galarza (de chaleco café) y Verónica Quirós (de vestido rosa) se conocieron y enamoraron en Teletica. Fotografía: Rafael Pacheco. (Instagram/Instagram)

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Un amor que sigue firme

A mediados de mayo del año pasado, ambos artistas confirmaron públicamente su relación, y ahora, casi un año después, todo indica que el amor sigue intacto.

Fue Alejandro Galarza quien dio pistas claras sobre lo que pasó entre ellos al compartir en Instagram una serie de fotos de lo que han sido los primeros meses del 2026.

“Muchas bendiciones han caído este año. A veces las tomo por sentadas, pero con solo revisar la galería encuentro motivos para agradecer. Gracias por la familia, amor, música, amigos, buena comida, trabajo y la promesa de lo que viene. Dedicarse a lo que uno ama, no tiene precio para el alma”, posteó.

Alejandro Galarza publicó esta fotografía junto a Verónica Quirós confirmando que su relación amorosa sigue viento en popa a un año de Nace una estrella, donde se conocieron. Fotografía: Instagram Alejandro Galarza. (Instagram/Instagram)

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Una imagen que lo dice todo

Entre las fotografías, una en particular llamó la atención: en ella, Alejandro Galarza aparece muy cercano y enamorado de Verónica Quirós, confirmando que su relación no fue algo pasajero.

Ambos se dejaron ver felices, cómplices y más unidos que nunca.

Un romance que nació en TV

El amor entre los cantantes surgió de manera natural durante su paso por Nace una estrella, donde compartieron una experiencia intensa tanto profesional como personal.

“Aquí (en el programa de Teletica) se viven las cosas muy intensamente y Vero es una persona muy linda, con muchas cosas increíbles y creo que es imposible que no le guste a uno, entonces solo se dio”, dijo Alejandro en su momento.

“Literalmente, los dos nos dimos cuenta de lo que estábamos sintiendo y hablamos más al respecto”, afirmó ella.

Alejandro Galarza y Verónica Quirós confirmaron su relación amorosa en mayo pasado durante el programa Estrellas sin filtro, que se transmite posterior a Nace una estrella. Fotografía: Archivo. (nace una estrella /nace una estrella)

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A casi un año de haber iniciado su relación, Alejandro y Verónica demuestran que lo suyo va en serio y que el amor que nació detrás de cámaras sigue creciendo.