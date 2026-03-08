Priscilla Díaz habla de su vida artística y de mujer casada a cinco años de Nace una estrella

Aunque en esencia la vida de Priscilla Díaz sigue siendo la misma, la cantante y exparticipante de Nace una estrella experimenta una etapa de madurez profesional y personal que agradece y la hace sentir bastante plena.

La música, el canto y la composición siguen iluminando la vida profesional de la artista, quien se acostumbra a su nueva vida en Florida, donde vive desde que se casó con el estadounidense Mikey Pilato, en mayo del 2023.

Pri conversó con La Teja hace unos días y nos habló de su carrera musical, las críticas que enfrentó durante su paso por el concurso de canto de Canal 7, en el 2021, y de su vida de casada.

Priscilla Díaz es una cantante costarricense que ganó mucha popularidad en el 2021 tras participar en Nace una estrella. Fotografía: Instagram Priscilla Díaz. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué es de Priscilla Díaz, la cantante, a casi cinco años de pasar por NUE?

Sigo haciendo lo mismo: sacar música. En Estados Unidos creo que lo único que ha cambiado es que he tenido que empezar mi carrera artística desde cero, y diría más como cantante que como artista. Por dicha, todavía tengo muchos clientes en Costa Rica y proyectos, como con la Filarmónica en el teatro, y eso sigue vigente. Pero allá, en Estados Unidos, es algo que he estado empezando a hacer poco a poco. Hasta el momento, solo he tenido una boda y ha sido muy bonito. También ya he hecho varios ensayos con otras bandas para empezar a hacer lo mismo que hacía aquí (al momento de la entrevista estaba en Costa Rica).

¿Cómo ha sido el camino de posicionarse allá?

Tengo muy poquito tiempo allá y al inicio uno primero se enfoca en adaptarse, porque también me casé. Sí, en Costa Rica, que es mi país, y estoy siempre acá y uno conoce a la gente y demás, me tomó mucho tiempo comenzar mi carrera como cantante; ahora imagínese en otro país. Es un proceso.

¿Cómo le ha ido viviendo en otro país?

Para ser honesta, como Estados Unidos está cerquita, he tenido la oportunidad de ver muy seguido a mi familia, entonces no ha sido un choque tan fuerte. Me he adaptado superbién y yo creo que al final influye mucho también la química y lo bien que uno se lleva con la pareja. Allá he hecho muchas amigas, me llevo muy bien con mi esposo y vengo bastante a Costa Rica, entonces todavía siento que estoy en ese buen balance de ver a mi familia, venir al país y estar allá en Estados Unidos.

Priscilla Díaz tiene una gran carrera musical en Costa Rica e incluso ha cantado junto a la Orquesta Filarmónica. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía)

La semana pasada tuvo una presentación aquí, ¿qué representa venir y cantar frente al público tico?

Este es el país en el que crecí y donde la gente me ha apoyado. Aquí he tenido tantas oportunidades, entonces para mí siempre va a ser prioridad compartir todas las cosas que haga con mi gente. Para mí es todo un placer saber que sigo contando con el apoyo de la gente de Costa Rica.

¿Qué destaca del público tico?

Justo conversaba con mi hermano sobre eso un día de estos, porque yo experimenté los dos públicos ticos: el público de cuando estuve en concurso (en el de canal 7) y el que va ahora a mis conciertos. Cuando uno está en un concurso, obviamente tiene rivales y cuando estuve en NUE experimenté ese público hostil y de muchos “haters”. Yo salí traumatizada después de eso.

Y está esa otra parte, que es la gente que me sigue en redes o viene a mis conciertos, que es más objetiva, que me da un apoyo totalmente diferente, que es superagradable y que me quiere y me apoya por lo que soy, por mi talento y porque les gusta mi voz, mis canciones, mi trabajo.

¿Cuánto le afectó esa hostilidad del “público de concurso”?

Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Era muy jovencita y mi personalidad siempre ha sido de muy poquitos amigos y gente muy cariñosa mía al lado y demás. Antes del programa estaba acostumbrada a estar con personas a las que les gustaba lo que hacía, y en el concurso me enfrenté a personas que, aunque lo hiciera bien, me escribían cosas superfeas o te inventaban chismes. Para mí fue muy chocante porque es algo que no me esperaba, ya que entré al programa con la ilusión de cantar y enseñar mi talento en un lugar en el que soñaba estar. No estaba preparada para lo que se venía, pero debo decir que si tuviera que repetirlo, claro que lo haría, porque sí me ayudó a crecer muchísimo como artista.

¿Ya hizo las paces con esa mala experiencia?

Sí, sí. Me tomó tiempo. Creo que la forma en la que me afectó fue más que todo porque me generó dudas de si lo hacía bien o no (cantar). Me pasaba que cuando iba a conciertos o cosas así, sentía que le caía mal a la gente o que cantaba feo y que no les estaba gustando lo que hacía, pero ya pasaron como cinco años y ahora más bien veo todo eso con mucho agradecimiento.

Priscilla Díaz se casó en mayo del 2023 con su galán estadounidense. Fotografía: Instagram Priscilla Díaz.

Se casó hace casi tres años, ¿cómo ha vivido esa etapa de esposa?

El tiempo vuela. Yo conocí a mi esposo en noviembre del 2020 y digamos que son como cinco años ya desde que empezamos a ser novios hasta estar casados. Me siento superbién, ha sido preciosísimo y, a la vez, vacilón por la idea que yo tenía de lo que era una relación. No sé si porque mis novios anteriores habían sido latinos, o si es un tema de cultura, o me tocó suerte, o era lo que Dios tenía para mí, pero me llevo superbién con él. Es una persona que me da mucha paz.

¿Se vio en algún momento casada con un extranjero?

No, para nada, y mucho menos yéndome del país, pero todo pasó como Dios quiso. Él movió las piezas.

Hace unos días audicionó para la boda de Un tal Fredo, el influencer mexicano, ¿qué la motivó a eso?

Todo fue idea de la gente, porque yo ni sabía quién era, ni idea. Subí un video y la gente me ponía que audicionara para la boda. Me metí a ver, porque uno también tiene que crear sus propias oportunidades; vi que los cantantes estaban audicionando y lo hice. Fue una locura, casi medio millón de views, y bueno, ha sido una locura eso. Creo que fue como pura intuición de siempre estar buscando oportunidades y darme a conocer. No tengo ni idea de qué ha pasado con eso, pero hasta él mismo (el influencer) dijo, que era más para darle un foco y una oportunidad a la gente para que se diera a conocer. Pase lo que pase, fue una bendición.

Priscilla Díaz participó en Nace una estrella en el 2021. Fotografía: Archivo LT.

¿Qué proyectos musicales tiene para este año?

El año pasado grabé un disco que va a salir este año. Hace unos días lancé una canción nueva con estreno de video musical y viene muchísima música este año. Voy a abrir el concierto de Natalia Jiménez (24 de mayo del 2026 en el Parque Viva) y estoy supercontenta por eso.