Exparticipantes nos dijeron quién ganará Nace una estrella

Zorán parece ser el favorito de todos. Instagram Zorán parece ser el favorito de todos. Instagram

Mientras los adultos prefieren guardar silencio o irse por las ramas, los niños no se muerden la lengua para decir quién será el próximo ganador de Nace una estrella.

El estrellado programa de canto de Teletica llegará a su fin este sábado, la final inicia a las 8 p.m., y coronará a dos participantes, uno pequeño y otro más grande, como los reyes del espacio.

En la categoría de niños está durísimo, pues Ariel Darío y Sarita Barboza van muy de la mano. En adultos pasa lo mismo con dos de los cuatro finalistas, pues Priscilla Díaz y Zorán parecen sacarle una ventaja a Leo Jara y a Kike Ramírez.

Por eso buscamos a los que realmente saben y estuvieron en el escenario para que nos contaran cómo ven la final y si perciben algún favorito para quedarse con los más de nueve millones que premian al adulto y los más de cinco meloncitos que se llevará el pequeño ganador.

[ Final de Nace una estrella repartirá platal y tocará fibras emotivas de los finalistas ]

Dividido

La pequeña Maya Valverde es la que más claro tiene a los ganadores. Piensa que Pri y Arielito hicieron muchos méritos para dejarse el primer lugar.

“Mi favorito es Ariel Darío. Creo que todos cantan muy bonito y por eso están en Nace una estrella, pero pienso que él va a ganar. De los adultos yo creo que Priscilla es la que va a quedar en primer lugar, yo veo que ellos son muy buenos como personas y como cantantes”, afirmó Maya.

Para ella, la gran ganancia que obtuvo de su participación fueron las técnicas de canto que le dieron los profesores mientras estuvo en competencia, las cuales poco a poco le van abriendo puertas.

“Ya me llamaron de la Sinfónica de San José para que cante villancicos con ellos y claro que voy a ir”, dijo la niña.

Priscilla Díaz es la que lleva la ventaja en cuanto a puntaje. Foto: Cortesía Priscilla Díaz es la que lleva la ventaja en cuanto a puntaje. Foto: Cortesía

Por otro lado, Juanis no tiene claro quién será la nueva estrella, aunque sabe que estará reñido entre cuatro.

“Creo que está entre Zorán y Priscilla, porque son los que más apoyo en votos tienen, a él los jueces le aseguraron que iba a llegar a la final y ella va primera en la tabla de puntuaciones. En niños yo no estoy tan seguro, Darío y Sara son muy buenos, pero no sé cuál podría ganar. Él tiene mucho apoyo y ella es muy buena cantante, entonces está difícil”, dijo el dulce chiquito.

“Aprendí muchas técnicas de canto y cómo moverme en el escenario, me divertí mucho con los otros niños y los adultos. Yo siento que crecí un montononón como artista, nunca me imaginé poder cantar otros géneros como el vallenato”, agregó.

Kiara Rodríguez piensa muy parecido a Juanis.

“Está difícil saber porque todos tienen mucho talento, yo no tengo preferencias para que alguno gane, pero desde que escuché a Darío cantar Granada me gustó mucho, pero cualquiera de los dos que gane me va a emocionar.

“De los grandes yo digo que Zorán está muy arriba, es muy seguido por la gente, siempre viajábamos juntos y me llevo muy bien con él, aunque Priscilla está muy cerca”, comentó la vecina de Cartago.

A pesar de que fue la primera niña en abandonar el programa, quedó satisfecha con todo lo que lo obtuvo.

“Las técnicas de canto y respiración, pero también las amistades y el cariño de la gente fueron lo que me dejó el programa”, Kiara Rodríguez.

Ariel Darío ha hecho presentaciones espectaculares. Captura de pantalla. Ariel Darío ha hecho presentaciones espectaculares. Captura de pantalla.

Reservados

Por el lado de los adultos, la cosa estuvo un poco más cauta y solamente Daniel Corrales y Sofía Casasola dieron pista de quién ganará.

“Yo me llevo muy bien con todos, con los niños no me atrevo a decir quién ganará, pero en los adultos diría que Zorán o Kike, son los que han tenido mayor crecimiento, sí siento que la final estará muy reñida, todos han ido mejorando, la misma Priscilla se ha encontrado más.

“Es vacilón porque la gente se ha hecho dos personajes, ella es la villana y Zorán el bueno, entonces nada raro que se lo lleve él”, aseguró Daniel, quien fue el primero en abandonar la competencia.

“Para mí lo mejor que le pudo pasar a Leo fue demostrar quién es y desligarse del hermano”, añadió.

Sara Barboza tiene un carisma y una voz espectacular. Foto: Instagram Nace una estrella Sara Barboza tiene un carisma y una voz espectacular. Foto: Instagram Nace una estrella

“Qué difícil decir uno, no sabría decir quién gana, pero uno ve ciertas cosas como que Zorán tiene mucho apoyo del público y eso puede pesar, Pri ha tenido muchas buenas notas con los jueces y Kike y Leo han mejorado mucho. La persona que gane va a estar supercontenta porque sé que todos hemos trabajado mucho”, afirmó Sofi.

De los expulsados que faltan, Franciny Quirós no se quiso referir a la final, pero le deseó suerte a todos y Fiorella Hernández no contestó nuestros mensajes.

Recordemos que también estuvieron Alejo Núñez, quien lamentablemente falleció por covid-19, el 19 de julio y Luis Delgado, que dejó el programa para afrontar un proceso legal en su contra.