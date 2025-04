Experiodista de Repretel, Estefan Monge, revela cómo se cocinó su contratación en ESPN

Estefan Monge se estrenó frente a las cámaras de ESPN el pasado 25 de marzo durante el partido de la Selección Nacional contra Belice, por la Copa Oro. Fotografía: Cortesía Estefan Monge. (Cortesía/Cortesía)

Estefan Monge sorprendió a muchos los últimos días de marzo al confirmar que la cadena deportiva ESPN lo había fichado como su corresponsal en Costa Rica.

La noticia la dio el 25 de ese mes, en el marco de su debut con el famoso medio durante el juego de la Selección Nacional contra Belice, por la Copa Oro, en el Estadio Nacional.

LEA MÁS: Experiodista de Repretel celebra a lo grande su nuevo trabajazo en un inesperado canal

“El inicio de un gran reto”, escribió Monge ese día en sus redes con fotos con las que evidenciaba su felicidad y agradecimiento desde el coloso de La Sabana.

Su nuevo trabajo lo asumió a tres meses y medio de haber salido de Deportes Repretel, empresa en la que trabajó durante casi cuatro años y a la que renunció el 12 de diciembre.

Días después de su incorporación a ESPN, Estefan, de 28 años, habló con La Teja y reveló cómo fue que surgió la propuesta, que representa para él un sueño cumplido.

¿Cómo surgió esta oportunidad?

De manera muy sorpresiva, porque seguía sin trabajo. Estaba trabajando con mi página en redes sociales y a la espera de alguna oportunidad. Toqué puertas en diferentes lados, pero uno entiende que, a veces, el medio de comunicación es de mucha paciencia, de saber esperar, de confiar en que algo pueda surgir. Entonces, durante estos meses me dediqué a descansar, desintoxicarme un poco y, cuando menos lo esperaba, surgió esta oportunidad. Todo pasó en los últimos días, me hablaron de esa opción de ser corresponsal para la cadena ESPN acá en Costa Rica y como estaba sin trabajo y me apasiona mucho la comunicación, consideré que era una gran oportunidad para mi vida y sin pensarlo dos veces, les dije que sí.

Estefan Monge se reencontró con su excompañero de Repretel, Daniel Murillo, quien trabaja desde marzo del 2024 con ESPN. Fotografía: Cortesía Estefan Monge. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué significa trabajar para una cadena deportiva de fama mundial?

Significa que la espera vale, que el confiar en Dios y el trabajo de uno abre muchas puertas, pero sobre todo, me parece que el ser una buena persona ante cualquier título profesional te va a abrir muchas puertas. Significa bastante, muchísimo, es un sueño hecho realidad, un gran reto y una gran responsabilidad porque representar a ESPN en Costa Rica vale demasiado.

LEA MÁS: Estefan Monge cuenta por qué renunció a Deportes Repretel, ¿va para otro canal?

¿Qué le aportó su paso por Repretel para llegar a ESPN?

Yo ya había trabajado para ESPN hace 5 años, pero en la parte digital y la verdad fue una gran escuela para mí. Posteriormente, ingresé a Repretel donde aprendí demasiado y es un lugar al que siempre voy a estar agradecido porque ahí me formé en televisión y en radio, y el haber aprendido cosas de ahí me hicieron un mejor profesional.

¿Qué funciones le corresponden a un corresponsal de ESPN en Costa Rica?

Ser corresponsal de ESPN es estar atento a las necesidades que ellos requieran, en coberturas que sean importantes como, por ejemplo, la Selección de Costa Rica; alguna noticia relevante que suceda no solo en el fútbol nacional sino también en cuanto a nuestros deportistas. Es estar atento, informado y disponible para atender las necesidades que la cadena requiera.

¿Qué tuvo que pasar para que se convirtiera en corresponsal de ESPN?

No sé qué fue lo que pasó, aquí había una corresponsal a quien conozco y vi su trabajo que fue excepcional y muy bueno, pero todo esto fue muy rápido. A mí me hablaron de esta posibilidad y me dijeron que sí, que iba a comenzar a trabajar con ellos, pero no sé qué fue lo sucedió, solo me llegó la oportunidad y yo la acepté.

Estefan Monge trabajó en Repretel casi cuatro años pero el 12 de diciembre anterior renunció a la televisora. Fotografía: Cortesía Estefan Monge. (Instagram)

¿Cómo fue reencontrarse con las coberturas periodísticas?

Fue hermoso, extraordinario. Me hacía falta sentir esa adrenalina, esa presión, ese corre corre, el sentir esa presión y ese cansancio y estar de cerca con los protagonistas. Yo venía trabajando con mi página y estoy acreditado en la Unafut, entonces no había perdido el ritmo, pero sí me hacía mucha falta el poder informar ante una cámara, entrevistar a los jugadores dentro del estadio. Mucha alegría, ganas y felicidad.

LEA MÁS: Renuncia de periodista sacude Deportes Repretel

Pero buscó ese “descanso” porque usted renunció a Repretel…

Sí, pero al final de cuentas son decisiones que asustan, son decisiones de las que uno tiene que estar muy seguro para soportar esa incertidumbre, las dudas… Pero durante este tiempo estuve confiado de que por algo pasan las cosas y que Dios tiene lo mejor preparado para uno. El proceso me ha venido formando bastante como persona y como profesional, y la espera valió con esta oportunidad que me sorprendió.

¿Buscó opciones en otros medios del país tras salir de Repretel?

Sí claro, mandé mis hojas de vida no solo a medios sino a otro tipo de trabajos relacionados con la comunicación, pero como le decía, esto es de paciencia y quizá ahorita no había mucho espacio que digamos. Gracias a Dios, la gente con la que conversé se mostró interesada en el trabajo, pero uno entiende que las plazas están llenas.

¿A qué aspira en ESPN?

A consolidarme como corresponsal de ESPN y que ojalá sea por mucho tiempo. Que cada día pueda mejorar más, tener las mejores noticias e informes y que cuando la gente me vea, vea a un Estefan que disfruta informar, comunicar, el tener un micrófono y estar frente a la pantalla. Mi aspiración es ser uno de los mejores periodistas deportivos del país y de Centroamérica.

Estefan Monge está agradecido con Dios y con la empresa ESPN por la nueva oportunidad de trabajo. Fotografía: Cortesía Estefan Monge. (Cortesía/Cortesía)

¿En qué momento de su vida le llegó esta oportunidad?

En un momento de metamorfosis, porque no soy ni un periodista principiante ni tampoco tan experimentado. Siento que estoy en medio de los dos. Me parece que llega en un momento en el cual he aprendido a madurar como profesional, y en el que he sumado ciertas experiencias para decir sí a un reto bastante grande y bonito.

LEA MÁS: Periodista muestra detalles que se topará la afición en el estadio para recibimiento de Costa Rica