Farándula

Experiodista de Telenoticias reapareció trabajando en el Festival de la Luz

Experiodista de Telenoticias dijo presente al Festival de la Luz 2025 trabajando desde otra trinchera

Por Yenci Aguilar Arroyo

Una experiodista de Telenoticias reapareció en el Festival de la Luz 2025, pero en esta oportunidad lo hizo trabajando desde otra trinchera.

Se trata de la comunicadora Natalia Suárez, quien estuvo en el canal del trencito durante 14 años y renunció a la televisora de La Sabana, en febrero del 2024, para dar paso a un nuevo reto profesional.

Natalia Suárez (izquierda), experiodista de Telenoticias.
Natalia Suárez (izquierda), experiodista de Telenoticias reapareció en el Festival de la Luz 2025. Foto: Instagram Natalia Suárez. (Foto: Instagram Natalia Suárez./Foto: Instagram Natalia Suárez.)

La reaparición de Natalia Suárez

La periodista trabaja como gerente de Relaciones Públicas del Banco de Costa Rica (BCR) y apareció en canal 6 explicando detalles de la carroza de la entidad bancaria.

La carroza, llamada “El Imperio del Hielo” mide 20 metros de largo y cuatro metros y medio de altura y tiene 1.500 metros de mangueras de luz, 55 lámparas led y ocho cabezas móviles.

Entre los materiales utilizados están: estructuras en hierro, madera, acabados en telas de diferentes matices con brillo, telas de peluche, papel maché, cartón, entre otros.

Festival de la Luz 2025, Pasacalles, Band Fest
Festival de la Luz 2025, Pasacalles, Band Fest (Cortesía Municipalidad de San José/La Nación)
