Experiodista de Teletica, Josué Sánchez, paga carísima factura por estrés y ansiedad

Josué Sánchez dejó de trabajar en tele hace varios años y ahora es vocero del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Fotografía: Instagram Josué Sánchez. (Instagram/Instagram)

El experiodista de Telenoticias, Josué Sánchez, paga una carísima factura debido al estrés y la ansiedad que sufre, los cuales se manifiestan físicamente de una manera que impacta.

Sánchez volvió a hablar sobre ese tema este martes en un video donde mostró las secuelas físicas que produce esa situación, una batalla que enfrenta desde hace mucho tiempo y de la que habló desde el corazón el pasado 22 de abril.

Este 6 de mayo, Josué grabó un nuevo video donde dejó ver las “llagas” que hay en prácticamente toda su cara debido a esa situación y volvió a reflexionar sobre el tema que, lamentablemente, aqueja cada vez a más personas.

Josué Sánchez mostró las secuelas físicas que sufre por el estrés y la ansiedad. Fotografía: Captura Instagram Josué Sánchez. (Instagram/Instagram)

“Hace unas semanas hablamos del estrés y la ansiedad y todo lo que esto podría provocar en una persona y, como ven, este es mi rostro lleno de dermatitis: puede ser urticaria, puede ser descamación, puede ser enrojecimiento…, pero es gracias a que callé muchas cosas y nunca las hable. Esto es parte del cansancio que no supe decir en palabras, es parte de lo que mi cuerpo grita cuando mi boca calla”, afirmó Sánchez en un nuevo “reel” que posteó en sus redes.

Debido a eso, él buscó atención médica y aunque no es nada grave, la situación sí lo mantiene en casa, ya que no puede salir prácticamente a nada.

Josué Sánchez contó que no puede exponerse al sol y tiene que usar un montón de cremas para tratar el problema dermatológico que le produce tanto estrés. Fotografía: Captura Instagram Josué Sánchez. (Instagram/Instagram)

“Me recomendaron no hacer ejercicio, no asolearme, no sudar…, prácticamente no salir. Me toca colocarme este montón de cremas cada tres horas en la cara”, mencionó.

Sánchez aseguró que este martes pasó todo el día en la clínica y que ya le detectaron lo que tiene, eso sí, no dijo de qué se trata.

Josué Sánchez impacta con secuelas físicas por estrés y ansiedad

“No debemos compararnos ni mucho menos juzgarnos, estamos haciendo lo mejor que podamos. Y aunque no puedo salir de mi casa, claramente esto no es nada grave. No hay nada más bonito que vernos al espejo, tengamos como tengamos nuestra cara, y darnos una sonrisa, un abrazo y recordarnos que todos los procesos de la vida son distintos y que todas las personas los vamos a afrontar diferente”, añadió.

Josué dijo que la reacción dermatológica a sus situaciones emocionales son los “gritos” del cuerpo a cosas que él nunca habló.