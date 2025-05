Experiodista de Teletica metió la cuchara tras despidos de Álvaro Sánchez y Christian Montero

Álvaro Sánchez fue despedido de Teletica este viernes. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

Los despidos de Álvaro Sánchez y Christian Montero siguen dando mucho de qué hablar: ahora fue un experiodista de Teletica quien metió la cuchara.

Sergio González, actual figura de Multimedios Canal 8, descargó en sus redes todo lo que siente tras confirmarse esas salidas, este viernes 23 de mayo.

En redes, el presentador opinó sobre esos despidos motivado por una ola de malos comentarios y deseos hacia los experiodistas de Telenoticias, según dijo.

“Me asombra ver a lo que hemos llegado como sociedad. Yo no soy amigo de Álvaro, tampoco de Cristian, tenemos posiciones periodísticas diferentes y podría decir que quizá no nos caemos bien, no sé tampoco debo generalizar”, empezó en un posteo de Facebook.

Christian Montero trabajó en canal 7 durante 9 años. Fotografía: Archivo LT.

Destacó que tanto Álvaro como Christian eran muy buenos suceseros y que ambos cuentan con la capacidad para “sostener” una transmisión, algo que dijo, es de lo más complicado en tele.

“Lo que hicieron me parece terrible, desde cualquier punto de vista. Es alimentar esa semilla de odio que flagela nuestra sociedad, desde ambas vertientes, pero tampoco podemos caer en la alegría porque dos personas perdieron su trabajo.

“He visto comentarios deseándoles las peores cosas, hasta la muerte. ¡Por Dios! Sé que fue un error capital, pero todos tenemos techo de vidrio, y cuando menos creamos puede salir la piedra a quebrarlo y sí pagamos fuerte por las acciones, como a ellos hoy les tocó a las 11:15 a. m. (hora en que fueron despedidos)”, escribió González, quien trabajó en canal 7 hace años en sus inicios como periodista.

Sergio González es periodista de Multimedios. Fotografía: Instagram Sergio González. (redes Sergio González /Instagram)

González dejó claro que lo que hicieron los ahora ex-Telenoticias es “repudiable”, pero sí fue enfático: “Pero igual es de repudiable que usted celebre con alegría que dos familias hoy se queden sin un ingreso fijo”, afirmó.

Sergio González hizo esta publicación en Facebook. Fotografía: Captura de pantalla. (Captura/Captura)

