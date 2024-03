Experiodista de Teletica recibió una gran noticia en el extranjero

El periodista Kevin Barrantes tiene 7 años viviendo en Madrid, España, y recibió una gran noticia como extranjero.

El periodista Kevin Barrantes, quien trabajó en Teletica Deportes tiempo atrás, recibió una gran noticia esta semana y no pudo ocultar su felicidad.

El reportero, quien vive desde hace 7 años en Madrid, España, recibió un importante papel que le cambiará la vida.

Según contó en un video que hizo para sus redes, al fin le aprobaron su solicitud para obtener la nacionalidad española y dentro de poco tendrá doble nacionalidad y pasaporte.

Kevin confesó que el camino para llegar hasta donde está no ha sido fácil, pero que todo ha valido la pena.

“La he pasado mal en muchos momentos, trámites denegados, porque los trámites los presenté yo solo. Perdí el trabajo de mis sueños y no pude visitar mi país por dos años, pero Dios no abandona”, mencionó.

Kevin Barrantes y Gabriela Durán se conocieron cuando trabajan juntos en Teletica y se casaron en el 2019.

En estos días deberá ir a juramentarse para que luego le den su nuevo pasaporte donde indica que es ciudadano español; sin embargo, asegura que ante todo seguirá siendo tico.

“Si bien es cierto voy a tener un pasaporte que diga que soy español, esto no cambia nada, sigo siendo un extranjero, pero ante todo sigo siendo costarricense”, aclaró.

Barrantes vive con su esposa, la periodista Gabriela Durán, quien también trabajó en Teletica Formatos. Ellos se casaron en el 2019 por lo civil y en el 2022 por la iglesia.

Gabriela tiene seis años viviendo en España y también ya obtuvo su residencia. Ella primero se fue con un permiso para estudiar y se terminó quedando con su pareja.