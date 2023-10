Experiodistas de canal 7 revelan lo que tuvieron que cambiar para vivir en España

Gabriela Durán y Kevin Barrantes viven en España desde hace cinco años. (Instagram)

Los experiodistas de canal 7 Gabriela Durán y Kevin Barrantes hicieron curiosas revelaciones sobre las cosas que han cambiado desde que viven en España.

Gaby y Kevin viven en Madrid, la capital española, desde hace cinco años, pues renunciaron a sus trabajos en Teletica para irse a perseguir sus sueños al otro lado del mundo.

LEA MÁS: Periodista deportivo se casó dos veces con la misma mujer

Durán trabajó en la televisora del trencito en Buen día, el canal TD+ y como periodista de Teletica Formatos, la unidad que produce programas como Dancing with the Stars, Nace una estrella o Tu cara me suena, entre otros.

Gabriela Durán agarró mucho colmillo siendo parte de la producción Las chicas del cable. Foto: Cortesía Gabriela Durán.

Barrantes, por su parte, colaboró en Teletica Deportes e incluso es frecuente que haga algunos reportes desde Madrid para canal 7.

Ellos aprovecharon que ya tienen bastante tiempo allá para contar sobre los cambios que han tenido que hacer para adaptarse mejor en el país que ellos adoptaron como su segunda casa.

LEA MÁS: Periodista tico que bretea en Europa se quedó sin trabajo por el COVID-19

“Yo tengo que aceptar que digo la palabra ‘vale’”, mencionó Durán.

Su esposo Kevin (la pareja se casó en el 2019 por lo civil y en el 2022 por la Iglesia) explicó que él también dice “vale”, que equivale a un “ok” o “está bien” y explicó por qué se han visto obligados a usar esa palabra.

“Hay que decirlo porque ‘ok’ no es tan bien visto acá. Entonces hay que decir ‘vale’”, mencionó en un video que la pareja hizo y que compartió en sus perfiles en redes sociales.

Kevin dijo que “ok” no es bien visto entre los españoles y dio a entender que ellos la interpretan como muy grosera o despectiva.

Otra cosa que mencionaron es que desde que viven en España, el carro no les hace falta. Al menos así lo dijo Gabriela, quien dijo que le encanta caminar por las calles madrileñas.

Gaby Durán y Kevin Barrantes hablan de su experiencia en España

LEA MÁS: ¿Keylor Navas tiene posibilidades de regresar al Real Madrid? Periodista tico en España lo aclara

También hablaron del cambio en los horarios de comida.

“Me gustan mucho los tiempos de comida, de meriendas, todo este tema”, afirmó la periodista, quien tuvo la oportunidad de trabajar con la producción de la exitosa serie de Netflix, Las chicas del cable.

Kevin contó que las horas de las comidas son muy diferentes a las de Costa Rica, principalmente las de la cena, que en Costa Rica se suele tomar entre 7 y 9 de la noche.

“Se respetan bastante (las horas de comida) son muy extraños a lo que estamos acostumbrados, cenan entre 9 y 11 de la noche y eso es rarísimo para Costa Rica, pero la verdad es que al final uno a todo se acostumbra”, apuntó el reportero de deportes.

Respecto a cosas de comer, Gaby y Kevin le agarraron un gran placer al aceite de oliva, tanto que ella se lo pone a todo lo que cocina.

“El aceite de oliva es un plus muy bueno. Es más barato, bueno, aunque ahorita hay crisis del aceite de oliva y está carísimo, pero la comida acá es rica. El pan con tomate ralladito, aceite de oliva y sal… ¡Qué buen desayuno eso!”, dijo Kevin.

Entrevistar a figuras como Zinedine Zidane se volvió parte habitual del trabajo de Kevin. Foto: Cortesía Kevin Barrantes.

LEA MÁS: Dos experiodistas de Teletica se comprometieron en Europa

La pareja pidió que si entre los miles de personas que los siguen en redes sociales hay ticos viviendo en España, les escriban contándoles las cosas que ellos han cambiado desde que se fueron a vivir a ese país.