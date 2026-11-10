Expresentadora de Buen día se siente culpable por esto que le pasó a su hija

Carolina Monge (de negro) se dio a conocer tras su paso por el programa Buen día de Teletica. (redes/Facebook)

La maternidad está llena de aprendizajes, preocupaciones y, en ocasiones, momentos que pueden dejar a una mamá con el corazón hecho un puño. Así lo está viviendo Carolina Monge, expresentadora de Buen día, quien compartió con sus seguidores una situación que sufrió su pequeña hija Mariana.

La experiodista de Teletica contó que su bebé, de 10 meses, presentó un brote en la espalda y, tras lo ocurrido, descubrieron que es alérgica al huevo.

LEA MÁS: ¿Dejó atrás el pasado? Un video confirmaría quién se robó el corazón de Jennifer Segura de Teletica

Aunque Carolina aseguró que la pequeña está bien, reconoció que emocionalmente la situación la golpeó bastante.

“Ella está perfecta, todo bien, pero como mamá estoy con el corazón herido”, expresó.

La comunicadora también explicó que el pediatra le había recomendado esperar hasta que Mariana cumpliera un año para introducirle el huevo en su alimentación. Sin embargo, ella insistió en hacerlo antes y el médico finalmente le dio permiso.

Carolina Monge, expresentadora de Buen día, dice sentirse culpable por esto que le pasó a su bebé. (redes/Instagram)

“El pediatra me había dicho que mejor esperara al año para introducir el huevo, yo insistí y me dio permiso, porque ya tiene 10 meses. Pasó esto y me siento culpable”, contó.

Carolina incluso compartió una fotografía de la espalda de su pequeña, en la que se apreciaba el enrojecimiento que presentó tras la reacción.

LEA MÁS: Nancy Dobles confesó cuál crítica le ha dolido más y tiene que ver con su cuerpo

Aunque Mariana se encuentra bien, la experiencia dejó a su mamá con una sensación de culpa que decidió compartir con sus seguidores, para también aconsejar a las nueva mamitas que en estos casos a veces es mejor seguir las indicaciones médicas.