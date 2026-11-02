¿Dejó atrás el pasado? Un video confirmaría quién se robó el corazón de Jennifer Segura de Teletica

Periodista Jennifer Segura y el deportista Sergio Solano. (redes/Instagram)

La periodista Jennifer Segura, actual integrante de Buen Día, de Teletica, llamó la atención de sus seguidores al compartir un video en el que aparece muy feliz junto a Sergio Solano, creador de contenido, modelo y hermano de la exreina de belleza Johanna Solano.

La comunicadora publicó en sus redes sociales un breve resumen de lo que ha sido su vida últimamente, con momentos especiales que disfrutó durante el mes.

En las imágenes se le observa haciendo ejercicio, disfrutando de la playa, paseando y posando para fotografías. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue su aparición junto a Solano.

Un video que alimentó los rumores

Los comentarios sobre una posible relación entre Jennifer Segura y Sergio Solano comenzaron días atrás, cuando él compartió algunas imágenes junto a la periodista.

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Ahora fue ella quien decidió incluirlo en una publicación de sus redes sociales, algo que no había hecho anteriormente.

El video provocó numerosas reacciones de seguidores que destacaron lo feliz y radiante que luce la presentadora.

En el clip se ve de paseo, caminando por una playa y luego cantando en un karaoke.

Algunos incluso comentaron que el amor parece haber vuelto a sonreírle.

Por ahora, las imágenes han alimentado las especulaciones, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental.

Jennifer Segura disfruta una nueva etapa

Jennifer Segura compartió un video junto a Sergio Solano, hermano de Johanna Solano, y sus seguidores reaccionaron ante los rumores de romance. (Captura/Captura)

La comunicadora mantuvo durante varios años una relación con el periodista Óscar Ulloa, quien fue su compañero en Noticias Repretel.

Actualmente, Segura atraviesa una etapa distinta en su carrera profesional, como parte del equipo del programa matutino Buen Día, de Teletica.

Entre sus actividades personales, los paseos y las fotografías compartidas, la periodista dejó ver algunos de los momentos que marcaron su octubre.

Y aunque no ha dado detalles sobre su situación sentimental, su aparición junto al hermano de Johanna Solano fue suficiente para despertar la curiosidad de sus seguidores.