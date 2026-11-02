Verónica González atraviesa un doloroso momento al perder a una de las mujeres más importantes de su vida

Verónica González sufre la partida de su abuelita Iris, a sus 91 años. (redes/Instagram)

La expresentadora de televisión Verónica González está pasando por un momento muy difícil tras despedir a una de las personas más especiales de su vida, como lo es abuelita materna Iris, quien falleció la noche del sábado.

La guapa compartió la triste noticia por medio de sus redes sociales, donde publicó un sentido mensaje para recordar a su abuelita y agradecer por los 91 años de vida que pudo disfrutar la señora en este mundo.

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Ella destacó el amor tan especial que ofrecen las abuelitas, ese que se manifiesta en consejos, sonrisas cómplices y, por supuesto, en esos platillos que se convierten en parte de los recuerdos familiares.

“Tuve la bendición de disfrutar ese amor durante muchos años. Este sábado por la noche, mi abuelita Iris se nos adelantó para descansar en Dios”, escribió.

Aunque reconoció que atraviesa días de tristeza, también quiso celebrar la vida de su abuelita y todos los momentos que compartieron juntas.

Ya vimos de dónde salió Verónica González tan hermosa. (redes/Instagram)

Entre los recuerdos que guardará para siempre, mencionó los almuerzos familiares, las tortillas con queso a la hora del café y esas largas conversaciones que ahora tendrán un significado todavía más especial.

La expresentadora cerró su publicación con unas palabras llenas de cariño hacia ella, a quien aseguró extrañará muchísimo.

“Te amo, abuelita. Gracias por tantos años de amor”, escribió.

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Doña Iris era la abuela materna de Verónica González, quien sale aquí junto a ella, su mamá, hermano y sobrina. (redes/Instagram)

Como dato curioso, en varias de las fotografías que publicó la exmiss Costa Rica, se logra apreciar que su belleza la heredó de su abuela, pues se parecían mucho.

Le deseamos mucha fortaleza a Vero y a toda su familia.