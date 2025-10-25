Farándula

Expresentadora Vivian Campos opina sobre los calzones peludos de Kim Kardashian: ¿se los compró?

Vivian Campos mantuvo en suspenso a sus seguidores respecto a si se había comprado o no los nuevos calzones de la celebridad estadounidense

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Kim Kardashian sigue dando de qué hablar con su nuevo modelo de lencería Skims, que incluye vello púbico postizo incorporado en los calzones.

Este viernes, la expresentadora de Sábado Feliz y ahora doctora, Vivian Campos, opinó al respecto y lo hizo a su manera, con un toque de humor y sorpresa.

Vivian Campos opina sobre los calzones peludos de Kim Kardashian

LEA MÁS: Expresentadora Vivian Campos salió a aclarar bronca en la que la están involucrando

¿Compró los famosos calzones?

Vivi mantuvo a sus seguidores en suspenso al insinuar que había comprado dos calzones de la línea Skims, incluso mostrando la caja de la supuesta compra.

“Vean lo que compré. Me dije: innovemos, rompamos el hielo, andemos de moda, busquemos cosas diferentes para romper la rutina y toda la cosa y me mandé a comprar dos”, comentó sin abrir la caja.

Sin embargo, reveló que los diseños llegaron mal, con colores que no tenían nada que ver: uno negro con blanco que “parece una vaca”, afirmó y otro con rayas como de tigresa.

Vivian Campos
Vivian Campos opinó sobre los calzones peludos de Kim Kardashian. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¡Wow! Vivian Campos se transformó en la Barbie hawaiana

La gran sorpresa

Tras mantener la intriga y hacer un sondeo entre sus seguidores para ver si aprobarían la compra, Vivian finalmente abrió la caja… y de allí salieron dos hermosos gatos, que todo indica serán los nuevos miembros de su familia.

Vivian Campos
Kim Kardashian lanzó esta controversial línea de calzones. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

¿Se atrevería a usarlos?

Vivi aclaró que jamás se pondría un calzón peludo como los de Kim Kardashian: “Estas tangas peludas, por amor a Dios, jamás de la vida”, afirmó con humor.

Con eso cerró definitivamente la puerta a la posibilidad de que su ropa íntima incluya alguna prenda tan controversial como la de la celebridad estadounidense.

LEA MÁS: ¿Futbolista Henrique Moura con nueva novia? ¿Y Vivian Campos?

Vivian Campos muestra ¿los calzones peludos que se compró?
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vivian CamposKim Kardashianlenceríacalzones peludos
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.