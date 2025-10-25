Expresentadora Vivian Campos opina sobre los calzones peludos de Kim Kardashian: ¿se los compró?

Kim Kardashian sigue dando de qué hablar con su nuevo modelo de lencería Skims, que incluye vello púbico postizo incorporado en los calzones.

Este viernes, la expresentadora de Sábado Feliz y ahora doctora, Vivian Campos, opinó al respecto y lo hizo a su manera, con un toque de humor y sorpresa.

Vivian Campos opina sobre los calzones peludos de Kim Kardashian

¿Compró los famosos calzones?

Vivi mantuvo a sus seguidores en suspenso al insinuar que había comprado dos calzones de la línea Skims, incluso mostrando la caja de la supuesta compra.

“Vean lo que compré. Me dije: innovemos, rompamos el hielo, andemos de moda, busquemos cosas diferentes para romper la rutina y toda la cosa y me mandé a comprar dos”, comentó sin abrir la caja.

Sin embargo, reveló que los diseños llegaron mal, con colores que no tenían nada que ver: uno negro con blanco que “parece una vaca”, afirmó y otro con rayas como de tigresa.

Vivian Campos opinó sobre los calzones peludos de Kim Kardashian. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

La gran sorpresa

Tras mantener la intriga y hacer un sondeo entre sus seguidores para ver si aprobarían la compra, Vivian finalmente abrió la caja… y de allí salieron dos hermosos gatos, que todo indica serán los nuevos miembros de su familia.

Kim Kardashian lanzó esta controversial línea de calzones. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

¿Se atrevería a usarlos?

Vivi aclaró que jamás se pondría un calzón peludo como los de Kim Kardashian: “Estas tangas peludas, por amor a Dios, jamás de la vida”, afirmó con humor.

Con eso cerró definitivamente la puerta a la posibilidad de que su ropa íntima incluya alguna prenda tan controversial como la de la celebridad estadounidense.

