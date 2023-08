Exreina de belleza confiesa que un exnovio sentía vergüenza por algo que ella todavía hace

Marisol Soto anda en una pura contentera con su nuevo viaje a Turquía y a las islas griegas. (Instagram)

La exreina de belleza Marisol Soto confesó que a un exnovio que tuvo le avergonzaba algo que ella todavía hace y ahora con muchas más ganas.

En medio del corre corre en el aeropuerto Juan Santamaría, la guapa señora hizo la revelación por medio de videos que compartió en historias de Instagram este domingo por la tarde, cuando salió de viaje rumbo a Turquía y a las islas griegas.

“Siempre hagamos lo que queramos. Eso me quedó de experiencia de una vez que tenía una pareja que le daba pena que yo me tomara fotos. Era como: ‘¡Qué pena! Después te tomás la foto’, y nunca tenía la foto”, mencionó Soto en los videos.

Ella habló sobre eso debido a que mientras caminaba hacia la sala de abordaje iba “hablando sola” en historias que grabó para compartir en sus redes sociales.

Soto invitó a la gente a hacer lo que quieran en el momento que lo deseen, sin importar el qué dirán.

“A veces a la gente le da pena tomarse fotos o ir hablando así como voy aquí, y todo el mundo se le queda viendo a uno. Vieras que a mí no me da pena. La verdad, siempre que queramos tomarnos una foto o un video, que no nos dé pena”, afirmó la simpática Marisol.

Marisol Soto pide a sus seguidores hacer lo que los hace felices. (Instagram)

Con una gran sonrisa, Mari mencionó: “No es nada malo tomarnos una foto, ser felices y hablar”.

Marisol es una de las exreinas de belleza que más triunfos cosechó para Costa Rica durante sus años de actividad.

La revelación de Marisol Soto

Ella fue coronada Miss Costa Rica Mundo en 1992, tres años más tarde se convirtió en Señora Costa Rica y ese mismo año (1995) compitió en el Señora Mundo Internacional y se dejó el título mundial hasta 1999.

Su éxito en concursos de belleza la motivó a comprar la franquicia del Señora Costa Rica; el cual organizó por 20 años, pero del que se deshizo en el 2022 cuando decidió vender los derechos para poder cumplir algunos sueños pendientes.

