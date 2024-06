Exreina de belleza Karol Uzaga da la fórmula de su cuerpazo y “canta” a su esposo, un exjugador de Saprissa

Karol Uzaga entrena de lunes a viernes, máximo durante hora y media. (Cortesía)

No hay duda que la exreina de belleza Karol Uzaga es una de las mujeres más hermosas del país.

Y para los que se preguntan cómo hace la Mrs Universe Costa Rica 2015 para lucir así de guapa y radiante a sus 44 años, ella se lo contó a La Teja.

Karol reveló los secretos de su cuerpazo y, en medio de eso, echó al agua a su esposo José Francisco “Cocha” Alfaro, exjugador del Deportivo Saprissa.

Según contó Uzaga, ella entrena fuerte desde el 2005. Se metió al gimnasio siendo una chiquilla de 24 años y desde entonces solo dos veces dejó de hacer ejercicio: cuando le dio dengue y durante el embarazo de su segunda hija, que ya tiene 16 años.

Curiosamente, el impulso de Karol para meterse al gimnasio había sido el nacimiento de su primera hija, Francella (hoy de 22 años). La guapa bajó tanto de peso que se puso a darle duro al gym para ganar masa muscular.

Karol Uzaga tiene un cuerpazo gracias a que desde hace 20 años es muy disciplinada con el ejercicio. (Cortesía)

“Y lo hice un hábito de vida y hoy por hoy no he dejado de entrenar, salvo esas dos ocasiones. Empecé a ser constante en el entrenamiento porque me gustaron los resultados. Claro, fui viendo los cambios a los años, que ya comencé a entender muchas cosas como lo de la proteína. Antes entrenaba sin mucho conocimiento”, afirmó la exseñora Universo Costa Rica.

Durante un tiempo, Karol mezcló su entrenamiento de gimnasio con carreras de atletismo, pero ya dejó de correr y ahora lo que hace de vez en cuando es andar en bici.

Pero también hay una razón de mucho amor por la que a Karol se inspira a hacer ejercicios y es que comparte esa afición con su esposo.

Karol dijo que Cocha no iba al gimnasio antes porque lo de él era el fútbol, pero cuando se retiró y vio que ella le estaba poniendo al ejercicio, se motivó a entrenar de esa otra forma.

“Francisco no iba al gimnasio porque lo de él era fútbol. Ahora casi siempre entrenamos juntos y compartimos eso como pareja”, comentó.

“Es superbonito, tenemos muchas cosas en común y es parte del secreto, que a los dos nos gusta las mismas cosas, comer rico y entrenar, lo disfrutamos mucho”, destacó.

Karol Uzaga es una de las famositicas más bellas del país. (Cortesía)

Celebra que el ejercicio la hace sentir muy bien, enérgica y feliz, por eso entrena de lunes a viernes, máximo hora y media.

Los sábados y domingos se prohibió ir al gimnasio, pero si falta algún día de la semana, no le queda más que reponerlo ahí.

La dieta también es importante en todo esto, eso sí, ella se regula qué come y qué no, porque al nutricionista no va.

