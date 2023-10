La primera Mrs Universe Costa Rica agradece lo que ese reinado le aportó a su vida

Karol Uzaga tiene 43 años y en el 2015 fue Mrs Universe Costa Rica. (Cortesía)

El nombre de Karol Uzaga es bastante conocido en la farándula costarricense, ya que ella hizo historia al convertirse, en el 2015, en la primera Mrs Universe Costa Rica.

Fue María Teresa Rodríguez, exmiss Costa Rica, la que eligió “a dedo” a Uzaga, quien no se midió con ninguna otra competidora porque no había tiempo para organizar un concurso si el país quería tener representante, por primera vez, en el Mrs Universe del 2015.

La belleza de Karol y su experiencia en las pasarelas y certámenes de belleza fue decisiva en su elección como la primera Señora Universo Costa Rica, un certamen que recuerda con mucho cariño por todo lo que le aportó a su vida y a ella como persona.

Además, su participación en la competencia internacional, que ese año fue en Bielorrusia, no pasó para nada desapercibida pues, aunque no ganó, logró el tercer puesto entre las 55 señoras de todo el mundo que competían por la corona internacional. Además fue electa como Señora Elegancia.

Ocho años después de vivir esa experiencia, le echa una mirada a ese pasado que la marcó y agradece a Dios por haberle permitido vivir y disfrutar de ese proceso al lado de sus dos hijos y de su esposo.

Cuando Karol Uzaga ganó el concurso, tenía 35 años.

- ¿Qué recuerdos le trae ver las fotografías del día que fue coronada como la primera Mrs Universe Costa Rica?

¡Wow! Muchos sentimientos encontrados, susto, emoción, gratitud y felicidad en abundancia. Pero sobre todo, apoyo incondicional de parte de mi esposo, de mis hijas (tiene dos hijas de 15 y 21 años) y de mis amigos.

- ¿Qué significó para usted ese concurso de belleza?

Mrs. Universe para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido en concursos de belleza, algo nuevo que hasta el día de hoy me genera orgullo y satisfacción, y que me dejó muchas amigas que valoro, admiro y respeto.

- A largo plazo, ¿qué le dejó ese certamen?

Me aportó seguridad porque fue una manera de demostrarme que sí puedo alcanzar lo que quiero y de lo que soy capaz de lograr. Muchas veces nosotras mismas nos boicoteamos, nos limitamos porque tenemos fantasmitas que alimentamos con inseguridades, pero el hecho de recordar hasta dónde llegué en la competencia internacional, me empodera y eso ya es ganancia.

- ¿Qué recuerda de la mujer que fue en el 2015?

La Karol del 2015 sigue siendo la misma en esencia, un poco más insegura eso sí. Ahora sé lo que soy, lo que valgo y sé que puedo lograr lo que me proponga.

- ¿Cómo se describe a sus 43 años?

Soy una mujer madura, enfocada en los míos, en los que quiero y me quieren. Más relajada y siempre agradecida con Dios por todo lo que, hasta hoy, me ha regalado.

Karol Uzaga tiene un cuerpo bien curvilíneo y tonificado porque le encanta hacer ejercicios. (Cortesía)

- ¿En qué proyectos anda en este momento?

Estoy enfocándome en mi mayor proyecto, que es mi familia, mi esposo y mis hermosas hijas. Básicamente estoy enfocada en ellos.