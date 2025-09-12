Fabiana Granados, miss Costa Rica 2013, mostró todas las heridas que le hicieron en “cirugía venosa”

Fabiana Granados es bellísima. Fotografía: Instagram Fabiana Granados. (Instagram/Instagram)

Dos días después de pasar por el quirófano, Fabiana Granados mostró todas las heridas que le dejó en su pierna derecha la cirugía a la que se sometió el martes pasado para tratar una insuficiencia venosa de una de las principales venas del cuerpo humano.

Fabiana contó que la operación que le hicieron el 9 de setiembre tardó dos horas y confirmó que su recuperación avanza muy bien, aunque tiene que mantenerse en reposo absoluto por tres semanas.

“Les agradezco por todos los mensajes que he recibido de pronta recuperación. Me han dicho que les comente un poco porque hay muchas que tienen el mismo problema, que es muy común en las mujeres o herencia que fue una de mis causas”, mencionó.

Contó que para la operación le pusieron epidural y un sedante que la hizo dormir durante todo el procedimiento médico.

Fabiana Granados habla de su cirugía venosa

“Salí a las 2 horas, hasta que ya las piernas las sintiera del todo”, expresó la exreina de belleza.

Luego contó que le hicieron ocho “heridas mini” a lo largo de toda la pierna derecha y, aunque cubiertas, las mostró. También dijo que solo tiene un morete a pesar de que pensó que tendría más.

Granados explicó que el procedimiento médico fue para tratar una insuficiencia venosa de la safena mayor, la vena superficial más larga del cuerpo humano y que es de gran importancia en la circulación venosa de las extremidades inferiores, según la Universidad de Navarra.