Fabiola Herra y Paula Brenes reaccionan a los comentarios de médium argentino sobre sus vidas

Paula Brenes es una de las presentadoras de canal 8 y del programa La Revista.

Las periodistas Paula Brenes y Fabiola Herra aún no salen de su asombro de todo lo que les dijo el médium argentino en el programa La Revista de este miércoles, pues jamás se esperaron que, sin conocerlas, supiera tanto de ellas.

En el caso de la presentadora de Telediario al minuto le dijo que veía a un hombre detrás de ella que la quiso mucho, que seguía cuidándola y que le mandaba a decir que no sufrió mucho al morir.

Paula mencionó en el programa que ese hombre se llamaba Iván, pero no aclaró de quién hablaba el médium y terapeuta René Boiero.

La periodista contó a La Teja que él estaba haciendo referencia a su abuelito, quien falleció de un cáncer de estómago tres meses después de que se lo detectaran.

“Fue con él que yo pasé mi infancia, me crié prácticamente, entonces sí me impactó mucho, me sacó las lágrimas. Sí dijo cosas que son muy ciertas, entonces nunca en mis 22 años de estar en televisión me había pasado algo así, yo sé que era un riesgo, porque no sabía lo que me iba a decir, sí fue algo muy personal, pero él muy respetuosamente me pidió autorización para decirlo, no me imaginé que fuera a ser tan acertado lo que dijo. De verdad, muy bueno”, expresó.

Brenes comentó que al finalizar el programa pudo conversar un poco más con él y que le dijo muchas cosas bonitas y que le gustó muchísimo que todo lo habla en positivo más que enfocarse en lo feo.

“En la vida lo había visto ni había escuchado el nombre de él. Lo que estuvimos compartiendo en maquillaje si fueron cinco minutos fue mucho y ni siquiera hablamos más que un saludo. En la vida lo había visto, ni siquiera vive acá, entonces no encuentro más explicación que, en mi caso, que yo soy muy espiritual, que Dios manda ángeles para nos den mensajes que necesitamos escuchar en el momento preciso y situaciones puntuales. Tengo varios días de estar pensando en eso, en cuánto extraño a mis titos y si sé que él me acompaña siempre, pero no es algo que hable con la gente”, aclara.

El silencio es salud

Por otra parte, a la periodista Fabiola Herra también la dejó con los ojos bien pelados al escuchar ciertas cosas de su pasado y que hacían referencia a su padre.

El médium también le recalcó que cuidara mucho la relación amorosa que está iniciando y que se dejara consetir porque su nuevo galán está muy enamorado y veía que en el pasado había sufrido mucho por los hombres.

Tal y como le recomendó el médium Fabiola Herra dice que prefiere mantener su nueva relación amorosa en lo privado.

“Una mujer que lo que hizo, lo hizo sola, nadie le regaló nada, desde su historia con su papá que fue muy fuerte y tu historia con los hombres. Tu aprendizaje en la vida son los hombres, tus maestros son los hombres desde la historia con tu papá”, le dijo Boiero.

Fabi nos dijo que le llegó al corazón todo lo que le dijo, porque sí extrañó mucho a su papá durante su infancia y adolescencia, a pesar de que sabe que la ama mucho y ahorita tienen una bonita relación.

“Parte de mi historia de vida es conocida y sí, me han tocado algunas experiencias muy duras, pero son precisamente las que me han hecho fuerte y valiente y me gustó que me lo recordara. De todo lo que viví he aprendido y jamás pierdo la sonrisa. Como dijo René, nadie me ha regalado nada y hoy estoy disfrutando de uno de los mejores momentos de mi vida en todo sentido, con una pareja maravillosa. Tal cual dijo, quiero mucha paz, quiero cuidar de mis cosas porque el ‘silencio es salud’”, dijo Herra.