Médium dejó fríos a Sergio González, Fabiola Herra y Paula Brenes por comentarios sobre sus vidas

Un médium y terapeuta argentino les dijo ciertas verdades a los presentadores Sergio González, Fabiola Herra y Paula Brenes durante de este miércoles en el programa La Revista, de canal 8.

René Boiero fue invitado al espacio mañanero para hablar del tema: “Cuando el amor puede sanar el alma”, y los periodistas terminaron sirviéndole de ejemplo al experto.

Para empezar, el médium le dijo a Sergio que personas como él deberían trabajar con más humildad y que su trauma es el amor y que por eso siempre le va mal en este tema.

Además, le habló de otros temas muy personales que tenían que ver con su abuela materna y la enfermedad que enfrenta su mamá en un ojo, los cuales lo dejaron asombrado porque nunca había hablado de eso.

“Vos, Sergio viniste a cambiar muchas cosas y creo que siempre las personas como vos, con esta forma de trabajo, y esto lo digo con todo el amor y respeto del mundo, tiene que trabajar mucho la humildad, porque muchos seres como ustedes están en un proceso y lo que más necesita la población es que las personas como ustedes que son líderes, trabajen con mucha humildad, la humildad es fundamental”, le dijo.

René Boiero, médium argentino, leyó los ojos del presentador Sergio Gonzálezz y le habló de hasta cuando estuvo enfermo de cáncer sin saber del tema.

También le dijo que debía de preocuparse más por su interior, así como se preocupa tanto por su físico, y le aconsejó que no sea tan “apresurado” en el amor y que debe manejar la pasión en su vida amorosa.

“Yo creo que tu gran karma en tu vida es el amor, el karma para mí es un aprendizaje, por eso las parejas para vos fueron tan fuertes, cada pareja te marca, pero vivís, a veces, con energía tan rápida y vas tan rápido que te cuesta vivir y dedicar el tiempo que tienes que dedicarte a estar contigo. El amor en tu vida va a ser algo maravilloso, pero no te apures”, le aconsejó.

El médium le dijo, además, que sabe que está empezando una nueva relación amorosa, pero que lo mejor es mantenerlo en privado porque el “silencio es salud”.

Le habló de su enfermedad

Lo que más le sorprendió al presentador es que también le habló del problema de salud que tuvo en el pasado cuando fue diagnosticado con cáncer testicular.

“¿Cómo superas la mala racha o el mal momento en tu vida?, cuando lo abrazas. Cuando vos estuviste enfermo, tu enfermedad fue abrazarla, entenderla, transformarla”, expresó el invitado.

“¿Cómo sabés que yo estuve enfermo?”, le dijo Sergio.

El argentino fue invitado para hablar de que el amor lo cura todo y le terminó dando varios consejos a los presentadores al analizar su situación amorosa.

“Pero fíjate dónde te enfermaste. Te enfermaste en algo que tenía que ver con tu parte íntima, con tus genitales de alguna forma, y eso tiene que ver con tu ego, la vida te dijo frená, frená. Fíjate tu vida, tu intimidad, fíjate a quién le entregas tu vida, quién está en tu vida personal. Tu mamá tiene una enfermedad en el ojo, porque hay cosas que ella no quiere ver y hay cosas que le cuesta aceptar, en mi filosofía de vida es que el cuerpo expresa lo que el alma calla”, continúo diciendo el argentino.

“¡Ay ya, que me está dando miedo!”, le replicó el presentador.

Sergio le dijo a La Teja que quedó impactado con todo lo que le dijo, en especial cuando le mencionó lo de sus seres queridos, porque son temas de los que casi no habla.

“Lo que más me impactó fue lo de mi abuela materna, porque me tocó el punto. Mi abuela se había ido a una edad donde mi mamá apenas tenía siete años, no había forma humana que él supiera eso porque yo nunca lo he contado”, mencionó.

Sergio González explicó que había conocido al argentino hace 10 años en una conferencia y lo invitó al programa al saber que estaba en el país.

Muy sufrida por los hombres

A la periodista Fabiola Herra también la analizó con solo verla y le dijo que cuidara mucho la relación amorosa que tiene en este momento y que se deje chinear y cuidar por el hombre que acaba de llegar a su vida.

“Ella sufrió mucho, aprendió de lo que fue sufriendo. Ella es una mujer que fue aprendiendo de lo que le fue pasado. De seguro Fabiola es una mujer que no se queja, Fabiola le pone el cuerpo y siempre la vas a ver con la mejor postura, apasionada en la intimidad, muy apasionada, y pasó por cosas duras. Una mujer que lo que hizo lo que hizo sola, nadie le regaló nada, desde su historia con su papá que fue muy fuerte y tu historia con los hombres. Tu aprendizaje en la vida son los hombres, tu maestro son los hombres desde la historia con tu papá”, le recalcó.

A la periodista Paula Brenes le dijo que la analizó cuando la vio en maquillaje y que pudo ver que hay un hombre al que ella quiso mucho y que ya falleció cuidándola, que siempre está detrás de ella, y que le mandaba a decir que la amaba y que no sufrió cuando murió.

El abogado Belisario Solano quedó sorprendísimo con lo que le dijo.

A ella le recomendó hacer terapia para que pueda dejar atrás ese dolor que lleva por dentro para que le dé espacio a ese nuevo amor que la está esperando.

“Tenés una autoestima muy baja, nunca creíste lo que sos, entonces a lo largo de tu vida todo el mundo tiene que reforzarte verdaderamente quién sos, frente a tu casa y tu mundo a veces vivís enojada, yo te digo deja de enojarte, porque vivís a la defensiva, acá sos un ambiente y afuera sos otro porque vivís cuidándote permanentemente, tenés mucho miedo a tu historia”, le dijo.

En el set de La Revista también estaba el abogado Belisario Solano para otra entrevista y el médium también le dijo que se cuidara mucho de su presión arterial y que se cuide del estómago, lo que dejó al invitado asombrado.