Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, celebra su corona en concurso de belleza con infartantes fotos

Fabiola Mora es la nueva Mrs Universe Costa Rica 2024. (Instagram)

Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora, se fue a celebrar este fin de semana su corona en un conocido certamen de belleza que se realiza en el país con unas infartantes fotografías.

Fabi fue designada el martes pasado como la nueva Mrs Universe Costa Rica 2024, un concurso para señoras y mamás. La modelo tiene 37 años y dos hijos.

La guapa reina de belleza se fue para la playa y desde allá “golpeó” la mesa del porqué fue electa, al mostrar su cuerpazo mientras se refresca en la piscina del hotel donde se hospeda.

Fabi mencionó que está de vacaciones y a juzgar por lo visto la está pasando superbién y robando miradas con su espectacular figura y su gran belleza.

Fabiola Mora luce espectacular en su paseo en la playa. (Instagram)

En las fotos que compartió, ella posa con un traje de baño de dos piezas y de colores que acentúan todavía más sus curvas.

Respecto al título de belleza que ganó, Fabi le dijo a La Teja que representaba un sueño hecho realidad y habló de cómo quería proyectar su triunfo.

“Me gustaría que la gente me perciba como una mamá, primero que todo, pero también como una mujer que saca su tiempo para ella, para cuidarse, no solo físicamente, sino para crecer de adentro hacia afuera. La gente que me conoce sabe cómo es mi corazón y cómo soy con las personas. Entonces lo que quiero es que la gente me conozca no solamente por un cuerpo bonito, sino por lo que soy como persona”, afirmó a mediados de esta semana.